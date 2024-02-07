На руках кров двох дітей: удар по Покровському району навела дружина "вагнерівця", — СБУ

Під час обстрілу Покровського району у Донецькій області ЗС РФ влучили у житлові будинки. Загинули цілі сім’ї з дітьми.

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У Донецькій області затримали російську інформаторку, яка в ролі продавчині біля вокзалу шпигувала за ЗСУ. Деталями 7 лютого поділилась пресслужба Служби безпеки України.

Жінка працювала на російську розвідку, збирала дані про Сили оборони та коригувала вогонь по цивільній інфраструктурі в регіоні. Саме завдяки її "зусиллям" 6 січня ЗС РФ вдарили по житловій забудові у Покровському районі. Тоді внаслідок атаки загинуло шестеро мирних мешканців, серед них були двоє дітей.

Окрім того, інформаторка відстежувала ешелони з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ. Для цього вона навіть влаштувалась продавчинею у привокзальний кіоск.

"Там вона "втемну" випитувала "потрібні" відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів", — розповіли у СБУ.

Також жінка намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ. Усю здобуту інформацію вона передавала працівнику Генштабу ЗС РФ, його вже ідентифікували.

"Для комунікації зловмисники використовували анонімний чат у популярному месенджері. Передачу розвідданих фігурантка здійснювала у вигляді текстових "звітів" та електронних фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості", — пояснили у СБУ.

За даними слідства, її співпраця з ворогом розпочалася ще до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Жінка їздила у захоплений Донецьк до свого чоловіка, який відбував там строк. Після виходу з колонії він вступив у ПВК "Вагнер". Влітку 2023 року на дружину "вагнерівця" вийшов на той час вже її "куратор", і дав завдання збирати інформацію на Бахмутському напрямі.

Інформаторку затримали у її власному помешканні. Під час обшуків у неї знайшли телефон, через який і передавались дані.

Жінка отримала підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Затримана інформаторка з працівниками СБУ Фото: СБУ

Удари по Покровському району: що відомо

6 січня ЗС РФ вдарили по району ракетами С-300. Повідомлялось про 8 поранених та пошук дітей під завалами. Російським окупантам вдалося знищити два приватні житлові будинки у місті Покровську та ще один будинок в селі Рівне.

8 січня у Покровському районі завершили пошуково-рятувальні роботи. На той момент були ідентифіковані 5 загиблих, серед них — трирічна дівчинка. У МВС інформували, що "попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару".

Згодом у Нацполіції заявили, що ідентифікували ще два тіла. У селі Рівне загинули подружжя 32 і 30 років, їхня трирічна донька та 59-річна бабуся дівчинки. У Покровську загинули 34-річний чоловік і двоє жінок 37 і 39 років.

3 лютого у МВС заявили, що поліція ідентифікувала тіла ще двох загиблих — 7 річного хлопчика з Рівного та 14-річного підлітка з Покровська. Залишаються невстановленими ще двоє загиблих дітей — хлопчики 9 та 16 років.

Нагадаємо, працівники ДБР затримали співробітника ТЦК та правоохоронця, які заробляли на ухилянтах. Посадовці торгували "білими квитками".

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