Торгували "білими квитками": ДБР затримало працівника ТЦК та правоохоронця (відео)

Співробітник ТЦК на Одещині за 7 тис. доларів обіцяв допомогти ухилянту. Організувати видачу документа про непридатність до служби, за даними слідства, мав місцевий правоохоронець.

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ДБР затримало співробітника військкомату та правоохоронця, які торгували "білими квитками". Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

Працівник Роздільнянського районного ТЦК та соціальної підтримки Одеської області запропонував військовозобов’язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби. Посередником мав стати його знайомий правоохоронець.

За даними ДБР, ділок з ТЦК навіть надав вибір як оформити непридатність: одружитися з жінкою з інвалідністю, або за станом здоров’я. Така "послуга" коштувала 7 тис. доларів.

Правоохоронці затримали працівника ТЦК і його посерендика-правоохоронця 5 лютого під час отримання "винагороди".

Слідчі готують матеріали для повідомлення про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу. Затриманим загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, на Закарпатті на авто прикордонників під час погоні наскочив "переправник" ухилянтів. Чоловік займався нелегальною переправкою людей за кордон і уже неодноразово потрапляв у поле зору прикордонників.

Українці, які підлягають призову на військову службу, можуть бути занесені до бази розшуку ТЦК. Такий розшук застосовується лише до тих осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.