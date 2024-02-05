На Закарпатті на авто прикордонників під час погоні наскочив "переправник" ухилянтів

В результаті зіткнення із автівкою співробітників прикордонної служби чоловік травмувався. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні у важкому стані.

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У неділю, 4 лютого, українські прикордонники отримали інформацію про потенційних ухилянтів від румунських колег. Під час погоні на їх службове авто раптово вискочив чоловік. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон.

В результаті зіткнення чоловік травмувався і наразі перебуває у реанімаційному відділенні у важкому стані.

Фото чоловіка у Telegrami оприлюднив місцевий журналіст Віталій Глагола. Він додав, що той займався нелегальною переправкою людей за кордон і уже неодноразово потрапляв у поле зору прикордонників. А ухилянтів затримали, але вже румунські прикордонники.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. Також прикордонники направили у Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак можливої організації незаконного переправляння осіб через кордон.

Нагадаємо, начальник групи інспекторів ДПСУ Дмитро Гатенюк раніше повідомив про осіб, які ухиляються від мобілізації, маскуючись під диких тварин і пливуть у холодних течіях, аби не потрапити до ЗСУ. Прикордонники, використовуючи дрони, успішно виявляють відчайдушні спроби ухилянтів, що істотно знижує їх шанси на успішну втечу.

Нагадаємо, на початку січня в Україні схопили іноземця. Він та його "клієнт" мали тікати з країни через Дністер, але усі плани зіпсували тепловізор та моторний човен.

Також на початку січня у ДПСУ поділились кадрами, на яких українець намагається втекти з країни. Чоловік вів трансляцію в інтернеті, і не зміг переплисти річку.