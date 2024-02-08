В Авдеевке самая тяжелая ситуация, но россияне еще не задействовали основные силы, — DeepState

По словам аналитиков, ВС РФ продолжают продвигаться в частном секторе города. У россиян есть частичный успех в районе железнодорожной станции.

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Ситуации в Авдеевке остается самой тяжелой на всей линии фронта, хотя россияне еще не задействовали свои основные силы. Об этом в новом отчете от 8 февраля сообщили аналитики группы DeepState.

По словам экспертов, у Степового были попытки врага продвинуться, но не имели успеха. Однако в самой Авдеевке ситуация критическая. Так, ВС РФ продолжают продвигаться в частном секторе по улицам Независимости и Сапронова. У россиян есть частичный успех в районе железнодорожной станции, оккупанты штурмуюут позиции защитников "на дачах", у автобазы.

Также сообщается, что россияне пытались наступать по трассе, но понесли потери и отступили.

"На юге города враг настолько фанатичен, что входит в окружение и держит круговую оборону. Продолжаются бои в Первомайском и у Невельского", — заявили аналитики.

В отчете также говорится, что россияне штурмуют восточную часть Георгиевки и район Победы. Противник зашел в крайние дома Новомихайловки. Пока неизвестно, удалось ли выбить оккупантов оттуда.

В DeepState отметили, что частном секторе Авдеевки инженерно-фортификационные сооружения показали непригодность в ходе городских боев. Те "пожары", которые произошли из-за стратегических просчетов, приходется сейчас "тушить" человеческими жизнями.

Сообщается, что россияне хотят "убить" логистику в старой Авдеевке, однако 110-я ОМБр не дает этого сделать.

"Здесь места живого нет", — цитируют аналитики бойцов, которые воюют за город.

Напомним, что 4 февраля СМИ сообщали, что ВС РФ вошли в Авдеевку со стороны карьера. Украинский военкор утверждает, что российским войскам якобы удалось обойти боевые порядки ВСУ и закрепиться в жилой застройке. Военнослужащий 24-й бригады "Айдар" призывает "не ныть", а командование в вечерней сводке не комментировало информацию о возможных успехах ВС РФ.