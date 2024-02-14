Уничтожены 12 квартир, среди пострадавших дети: ВС РФ обстреляли пятиэтажку в Селидово (фото)

Глава ОВА Вадим Филашкин заявил о двух ударах по городу Селидово. Сперва россияне атаковали жилую многоэтажку, а затем один из корпусов местной больницы.

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Около 23:30 13 февраля россияне ударили по городу Селидово в Донецкой области. В результате пострадал жилой пятиэтажный дом. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

По его словам, в одном из подъездов уничтожены 12 квартир. Ранения получили четыре человека, среди них двое детей.

"Россияне ударили по городу около 23:30, попали в 5-этажку – 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью. Среди раненых двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь", — написал он.

По словам Филашкина, в общей сложности ранения получили по меньшей мере 4 человека. Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под развалинами находятся еще 4 человека.

Последствия обстрела Селидово

Позже Филашкин заявил о втором обстреле города уже около часа ночи 14 февраля. В результате этой атаки пострадал корпус больницы.

"Вероятно, под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. На месте работают спасатели, полиция и местные власти. Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений. К работам привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники", — написал он.

Также Филашкин отметил, что около 100 пациентов Селидовской больницы перевозятся в больницы Покровска и Мирнограда. Пока известно об одном раненом человеке, спасательные работы продолжаются.

Последствия обстрела Селидово

Напомним, что 8 февраля Филашкин также сообщал об обстреле Селидово. Селидовская ГВА подтвердила повреждения семи админзданий, 53 многоэтажных жилых дома, 10 частных домовладений и 24 транспортных средств. Среди пострадавших — ребенок 2017 года рождения.