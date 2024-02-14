Знищено 12 квартир, серед постраждалих діти: ЗС РФ обстріляли п'ятиповерхівку в Селидовому (фото)

Глава ОВА Вадим Філашкін заявив про два удари по місту Селидове. Спершу росіяни атакували житлову багатоповерхівку, а потім один із корпусів місцевої лікарні.

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Близько 23:30 13 лютого росіяни вдарили по місту Селидове в Донецькій області. У результаті постраждав житловий п'ятиповерховий будинок. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram.

За його словами, в одному з під'їздів знищено 12 квартир. Поранення дістали чотири людини, серед них двоє дітей.

"Росіяни вдарили по місту близько 23:30, влучили в 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновано повністю. Серед поранених двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують усю необхідну медичну допомогу", — написав він.

За словами Філашкіна, загалом поранення дістали щонайменше 4 людини. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 людини.

Наслідки обстрілу Селидового

Пізніше Філашкін заявив про другий обстріл міста вже близько першої години ночі 14 лютого. Унаслідок цієї атаки постраждав корпус лікарні.

"Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, зокрема дитина. На місці працюють рятувальники, поліція та місцева влада. Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих із пошкоджених приміщень. До робіт залучено 27 осіб особового складу та 6 одиниць техніки", — написав він.

Також Філашкін зазначив, що близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні перевозять до лікарень Покровська та Мирнограда. Поки відомо про одну поранену людину, рятувальні роботи тривають.

Наслідки обстрілу Селидового

Нагадаємо, що 8 лютого Філашкін також повідомляв про обстріл Селидового. Селидівська ДВА підтвердила пошкодження семи адмінбудівель, 53 багатоповерхових житлових будинків, 10 приватних домоволодінь і 24 транспортних засобів. Серед постраждалих — дитина 2017 року народження.