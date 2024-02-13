"Обстріл" Селідового: в ЗСУ спростували заяву окупантів про удар по місту (фото)

У РФ повідомили про нібито загибель 200-1500 українських військових в результаті удару "Искандеров", але бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що заява не відповідає дійсності. Росіяни намагаються прикрити власні колосальні втрати на Таврійському напрямку.

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Російські пропагандисти і телеграм-канали 13 лютого писали про нібито ураження українських військових в Селідовому. Заяви окупантів є дезінформацією. Відповідний допис опубліковано на сторінці командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Ситуація в місті Селідове – що заявляли окупанти

Близько 13:00 в російських телеграм-каналах почали розповсюджувати заяву про нібито удар російської армії по місцю перебування українських військових в місті Селідове. Стверджувалось, що від удару загинуло 200-1500 військових, але жодних доказів у ворожих ресурсах не було окрім дописів в телеграм-каналах.

Допис в російському телеграм-каналі "Военный обозреватель" про нібито удар в Селідовому Readovka про нібито обстріл Селідового Romano Лайт про "обстріл" Селідового

Пізніше у виданні Mash повідомили, що ЗС РФ застосували ракети "Искандер" з касетною бойовою частиною. Також вони опублікували відео, на якому російські військові слухають звуки "прильотів". Заявлялось, що це і є наслідок удару "Искандеров", але відеоролик публікувався вже раніше.

Відео про Селідове вже публікувалось раніше Фото: скриншот

Пропагандисти заявляли, що резерви нібито мали перейти на підтримку українських сил в Авдіївці, де наразі складна ситуація. Нібито під удар потрапили бійці бригади "Азов", а сам головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський "терміново відправився на Авдіївський напрямок".

Фейк про обстріл Селідове – реакція ЗСУ

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Оборона Авдіївки. Україна перекидає свіжі сили, а РФ змінює тактику

За заявою Олександра Тарнавського, окупанти намагаються приховати власні колосальні втрати на Таврійському напрямку. Лише за минулу добу ЗС РФ втратили 645 осіб, а з 5 по 11 лютого — 2947 осіб.

"Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО", — підкреслив Тарнавський.

Раніше низка українських військових і офіцерів спростовували інформацію російських пропагандистів.

Допис офіцера лейтенанта ЗСУ із позивним "Алекс" про Селідове Допис добровольця Станіслава Бунятова про російську заяву

"Особисто мої хлопці, які знаходяться під Селидове нічого навіть не чути, ніякого вибуху. Вибух було б чутно за десятки кілометрів або в мене побратими глухі, в чому я сумніваюсь", — написав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс".

Також в фейковому телеграм-каналі 35-ї бригади ЗСУ розповсюджувалась інформація про "втрати" ЗСУ від удару. Проте речник Української добровольчої армії – Південь Сергій Братчук повідомив, що канал є підробленим.

Допис Братчука про телеграм-канал "Герої. 35 бригада ЗСУ"

Нагадаємо, 12 лютого партизани руху "Атеш" проникли на аеродром в Єйську, з якого РФ обстрілює Україну. Вони провели розвідку.

13 лютого експерти повідомили, що РФ втратила танкову дивізію під Авдіївкою, а це понад 220 машин.