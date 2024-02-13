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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Обстріл" Селідового: в ЗСУ спростували заяву окупантів про удар по місту (фото)

удар селідове
Ілюстративне зображення

У РФ повідомили про нібито загибель 200-1500 українських військових в результаті удару "Искандеров", але бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що заява не відповідає дійсності. Росіяни намагаються прикрити власні колосальні втрати на Таврійському напрямку.

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Російські пропагандисти і телеграм-канали 13 лютого писали про нібито ураження українських військових в Селідовому. Заяви окупантів є дезінформацією. Відповідний допис опубліковано на сторінці командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Ситуація в місті Селідове – що заявляли окупанти

Близько 13:00 в російських телеграм-каналах почали розповсюджувати заяву про нібито удар російської армії по місцю перебування українських військових в місті Селідове. Стверджувалось, що від удару загинуло 200-1500 військових, але жодних доказів у ворожих ресурсах не було окрім дописів в телеграм-каналах.

що відбувається в селідовому Fullscreen
Допис в російському телеграм-каналі "Военный обозреватель" про нібито удар в Селідовому
Readovka про нібито обстріл Селідового Fullscreen
Readovka про нібито обстріл Селідового
Romano Лайт про "обстріл" Селідового Fullscreen
Romano Лайт про "обстріл" Селідового
що відбувається в селідовому
Readovka про нібито обстріл Селідового
Romano Лайт про "обстріл" Селідового

Пізніше у виданні Mash повідомили, що ЗС РФ застосували ракети "Искандер" з касетною бойовою частиною. Також вони опублікували відео, на якому російські військові слухають звуки "прильотів". Заявлялось, що це і є наслідок удару "Искандеров", але відеоролик публікувався вже раніше.

фейк про селідово Fullscreen
Відео про Селідове вже публікувалось раніше
Фото: скриншот

Пропагандисти заявляли, що резерви нібито мали перейти на підтримку українських сил в Авдіївці, де наразі складна ситуація. Нібито під удар потрапили бійці бригади "Азов", а сам головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський "терміново відправився на Авдіївський напрямок".

Фейк про обстріл Селідове – реакція ЗСУ

Важливо
Оборона Авдіївки. Україна перекидає свіжі сили, а РФ змінює тактику

За заявою Олександра Тарнавського, окупанти намагаються приховати власні колосальні втрати на Таврійському напрямку. Лише за минулу добу ЗС РФ втратили 645 осіб, а з 5 по 11 лютого — 2947 осіб.

"Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО", — підкреслив Тарнавський.

Раніше низка українських військових і офіцерів спростовували інформацію російських пропагандистів.

удар селідове Fullscreen
Допис офіцера лейтенанта ЗСУ із позивним "Алекс" про Селідове
що відбувається в селідове Fullscreen
Допис добровольця Станіслава Бунятова про російську заяву
удар селідове
що відбувається в селідове

"Особисто мої хлопці, які знаходяться під Селидове нічого навіть не чути, ніякого вибуху. Вибух було б чутно за десятки кілометрів або в мене побратими глухі, в чому я сумніваюсь", — написав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс".

Також в фейковому телеграм-каналі 35-ї бригади ЗСУ розповсюджувалась інформація про "втрати" ЗСУ від удару. Проте речник Української добровольчої армії – Південь Сергій Братчук повідомив, що канал є підробленим.

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Допис Братчука про телеграм-канал "Герої. 35 бригада ЗСУ"

Нагадаємо, 12 лютого партизани руху "Атеш" проникли на аеродром в Єйську, з якого РФ обстрілює Україну. Вони провели розвідку.

13 лютого експерти повідомили, що РФ втратила танкову дивізію під Авдіївкою, а це понад 220 машин.