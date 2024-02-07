"Воєнний злочин" бійців: РФ поширює фейки про розстріл за відмову йти на штурм, — РНБО

Фактчекери помітили явні ознаки, які доводять фейковість відео з начебто "воєнним злочином". Подібні відео є інформаційно-психологічною операцією РФ, спрямованою проти ЗСУ та мобілізації.

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Російські пропагандисти поширили в соцмережах фальшивий відео ролик, на якому начебто фігурують військові з підрозділу "Скала" Сил оборони України. На записі можна помітити кілька ознак, які свідчать, що росЗМІ створили фейк для компрометації українських бійців. Про викриття пропаганди РФ ідеться в дописі Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, розміщеному в Telegram-каналі.

У дописі ЦПД розмістили фрагмент відео, на якому невідома особа у військовій формі начебто стріляє по іншому військовому. Автори дописів, які поширюють цей запис, вказують, що це — "покарання на відмову брати участь у штурмових діях". Анонімні дописувачі запевняють, що так діють у підрозділі "Скала", який "підпорядковується ГУР".

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РНБО закликає громадян не піддаватися російським інформаційно-психологічним операціям (ІПСО) та звернути увагу на низку ознак, які доводять, що такі дописи та відео — фейки РФ.

Ознаки фейку в поширюваних повідомленнях:

на відео не ясно, де й коли відбувалися події, не видно облич, тобто відсутні будь-які можливості для верифікації;

єдина відкрита інформація — назва підрозділу, водночас росіяни пишуть, що він начебто входить до складу ГУР. Насправді 425 окрема штурмова бригада "Скала" — частина Сухопутних військ ЗСУ.

Ще один доказ на користь підробки — поширення виключно на ворожих ресурсах, наголосили в центрі. Головна мета подібних відео — дискредитація українського війська, яку здійснюють російські спецслужби.

"Центр повідомляє, що, імовірно, ролик було знято ворогом у межах ІПСО з метою дискредитації Збройних сил України", — ідеться в дописі ЦПД РНБО.

Фокус не публікує відео, яке поширюють російські ресурси, через його фейкове походження та з етичних міркувань.

Фейки РФ — деталі

Зазначимо, у січні 2024 року українські фактчекери спростували інший фейковий ролик "Доха чергує", поширюваний росЗМІ. На відео фігурує людина із синдромом Дауна, яку начебто відправили на фронт і тримають в окопах. Розслідувачі перелічили ознаки ІПСО: не ясно, де й коли зроблено запис, також викликає питання екіпірування, яке не підходить для зимової пори року.

Перед цим прокремлівські ресурси показали світлину начебто 17-річного українця, якого "мобілізували" та відправили воювати. З'ясувалося, що людина на фото дійсно воювала в складі Сил оборони, але це дорослий чоловік, який просто мав молодший за свої роки вигляд. У листопаді 2023 року в мережі з'явився черговий фейк — на ньому невідома особа з російським акцентом називала кількість втрат ЗСУ на війні.

Нагадуємо, в РФ існує кримінальна стаття, яка карає громадян за поширення "фейків" — тобто за поширення інформації про істинні дії росіян в Україні. Російські законотворці вирішили, що в таких людей відбиратимуть майно. Водночас ФСБ затримала відому блогерку: її звинувачують у фінансуванні ЗСУ.