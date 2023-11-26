"Мільйон загиблих": полковник ЗСУ попередив українців про новий фейк РФ, — соцмережі (відео)

Росіяни створили фейкове відео, змонтоване на основі трансляції одного з телеканалів. На відео від імені Міноборони України повідомлялося про 1,1 млн загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців.

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У соцмережах поширюється відео від російських пропагандистів, у якому ідеться про начебто мільйонні втрати України на війні. Українців просять не піддаватись пропаганді і не поширювати фейкове відео. Про це написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан на сторінці Facebook.

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На відео, опублікованому Штефаном, показують екран телевізора з трансляцією каналу "1+1". У нижній частині екрана — стрічка новин, на якій написано — "загинуло і пропало безвісти 1 126 652 військових". При цьому чути, як чоловічий голоси за кадром кличе "Іру", щоб розповісти їй про побачене.

""Ір, Ір, ходь сюди. Другий раз спіймати намагаюсь. Більше мільйона наших загинуло. Ходь сюди", — говорить чоловік.

Український військовий застеріг — написав, що це "фейк, монтаж". Зазначив, що українці масово поширюють відео у соцмережах. Тому закликав "дотримуватись інформаційної гігієни".

Зазначимо, у коментарях до допису Штефана читачі пояснили, що саме не так у відео. Зокрема, вказали на незвичну для українців фразу "ходь сюди". Також у стрічці новин написано "пропало", а не "зникли".

Фейки РФ — деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 17 листопада заявив, що російські спецслужби планують розхитати українське суспільство, щоб примусити до закінчення війни. Зокрема, можуть здійснити провокації, внаслідок яких змістять чинну владу. Про це стало відомо завдяки інформації, отриманій від союзників України, пояснив очільник держави.

Про спецоперацію росіян також повідомив голова зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Посадовець зазначив, що президент РФ Володимир Путін впевнений у майбутній перемозі і планує захопити максимально велику частину країни. Один з інструментів, яким буде діяти володар Кремля — це дестабілізація ситуації, заявив Литвиненко.

Експерт Євген Магда пояснив Фокусу, навіщо Росія почала інформаційну спецоперацію. З його слів, Путін готується до переобрання у березні 2024 року, тому хоче показати росіянам перемогу.

Нагадуємо, раніше ЗМІ розповідали про попередні фейки, створені росіянами і поширювані українцями у соцмережах. Один з фейків стосується начебто створення "церкви Святого пса Патрона". Інший фейк — про мітинг про демобілізацію, на якому начебто вимагали, щоб воювали виключно російськомовні.