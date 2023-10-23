Глумився над українцями до останку: помер відомий російський пропагандист (фото)

"Дядя Слава" був досить популярним блогером в соціальних мережах, про що свідчить кількість його підписників. Пропагандист називав росіян та українців "одним народом" та запевняв, що українська мова не може бути самостійною.

Related video

У Росії помер Станіслав Андрєєв на прізвисько "Дядя Слава" — блогер-пропагандист, який любив збиткуватися з українців у "чат-рулетці" і TikTok-ефірах. Про його смерть повідомлено в його офіційному Telegram-каналі.

"Дядя Слава" зібрав навколо своїх дописів понад пів мільйона таких, як сам, прихильників "русского мира" і людей, які ненавидять Україну і глобальний Захід.

Він до останнього подиху потішався над історією України та українською мовою, цинічно закликав своїх прихильників ставитися до українців "поблажливо". Так, Андрєєв називав росіян і українців "одним народом", а українську історію та мову — "нерозривно пов’язаними з РФ".

Важливо

У Росії загинув пропагандист Владлен Татарський: що відомо (фото, відео)

"Навіть українська мова ще настільки неглибока, що говорити про її самостійність неможливо", — заявляв пропагандист.

Він також стверджував, що українці "легко скрізь перевзуються", особливо "у моменти, коли їм страшно". Він запевняв, що жителі України "поважають Росію, яку бояться" і нібито "завжди вживалися" з країною-агресором.

56-річний російський пропагандист помер від онкологічного захворювання. Користувачі соцмереж зазначають, що адміністрація Youtube нещодавно заблокувала його акаунт на відеохостингу. Окремо "Дядя Слава" критикував російську опозицію та громадян, які не підтримують політику Кремля.

Приклади пропагандистських ефірів Станіслава Андрєєва Приклади пропагандистських ефірів Станіслава Андрєєва

Нагадаємо, Фокус писав, що загиблий пропагандист Владлен Татарський свого часу закликав бомбити інфраструктуру України, щоб гинуло більше простих громадян.

Фокус нещодавно повідомляв, що пропагандистка з РФ пропонувала захопити всю України, а українських дітей "перепрошити".

Також повідомлялося, що військове керівництво РФ ділиться тільки 10% інформації про війну. ЗМІ РФ і воєнкорам заборонено висвітлювати бойові дії в Україні в непривабливому світлі.