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Военный Фокус Российско-украинская война

Глумился над украинцами до последнего: умер известный российский пропагандист (фото)

Россия, российский пропагандист, пророссийский блогер, сторонник русского мира
Фото: Из открытых источников | Безумный российский пропагандист Станислав Андреев издевался над украинцами в соцсетях

"Дядя Слава" был достаточно популярным блогером в социальных сетях, о чем свидетельствует количество его подписчиков. Пропагандист называл россиян и украинцев "одним народом" и уверял, что украинский язык не может быть самостоятельным.

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В России умер Станислав Андреев по прозвищу "Дядя Слава" — блогер-пропагандист, который любил издеваться над украинцами в "чат-рулетке" и TikTok-эфирах. О его смерти сообщено в его официальном Telegram-канале.

"Дядя Слава" собрал вокруг своих сообщений более полумиллиона таких, как сам, сторонников "русского мира" и людей, которые ненавидят Украину и глобальный Запад.

Он до последнего вздоха потешался над историей Украины и украинским языком, цинично призывал своих сторонников относиться к украинцам "снисходительно". Так, Андреев называл русских и украинцев "одним народом", а украинскую историю и язык — "неразрывно связанными с РФ".

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"Даже украинский язык еще настолько неглубокий, что говорить о его самостоятельности невозможно", — заявлял пропагандист.

Он также утверждал, что украинцы "легко везде переобуваются", особенно "в моменты, когда им страшно". Он уверял, что жители Украины "уважают Россию, которую боятся", и якобы "всегда уживались" со страной-агрессором.

56-летний российский пропагандист умер от онкологического заболевания. Пользователи соцсетей отмечают, что администрация Youtube недавно заблокировала его аккаунт на видеохостинге. Отдельно "Дядя Слава" критиковал российскую оппозицию и граждан, которые не поддерживают политику Кремля.

Дядя Слава, Дядя Слава умер, Дядя Слава смерть Fullscreen
Примеры пропагандистских эфиров Станислава Андреева
Дядя Слава, Дядя Слава умер, Дядя Слава смерть Fullscreen
Примеры пропагандистских эфиров Станислава Андреева

Напомним, Фокус писал, что погибший пропагандист Владлен Татарский в свое время призывал бомбить инфраструктуру Украины, чтобы погибало больше простых граждан.

Фокус недавно сообщал, что пропагандистка из РФ предлагала захватить всю Украину, а украинских детей "перепрошить".

Также сообщалось, что военное руководство РФ делится только 10% информации о войне. СМИ РФ и военкорам запрещено освещать боевые действия в Украине в неприглядном свете.