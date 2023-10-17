Пропагандистка из РФ предложила захватить всю Украину, а детей – "перепрошить" (видео)
По словам сотрудницы российских госСМИ Марьяны Наумовой, украинским детям, потерявшим родителей, нужно предложить "какие-то плюшки" и возможности "развития в русском мире". Иначе через несколько лет появятся новые люди с враждой на генетическом уровне.
На днях в эфире пропагандистского радио "Спутник" сотрудница "Первого канала" РФ Марьяна Наумова высказалась о том, что российская армия уже убила в Украине очень много людей, из-за чего жители Украины не будут относиться к РФ и россиянам хорошо. На слова сотрудницы российских СМИ обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.
Казанский, приводя слова Наумовой, сказал, что выход из положения она видит в том, чтобы захватить и оставшуюся Украину (Киев сохраняет контроль над 83% территории Украины).
"Хорошо, у этих погибших есть семьи, есть сотни тысяч, миллионы детей, который погибли от рук нашей армии. И если эти дети останутся под контролем существующего режима Украины, если там будет орудовать НАТО, всякие западные советники, то через несколько лет будут новые люди с враждой на генетическом уровне расти", — заявила пропагандистка.
Она добавила, что "начатое нужно доводить до конца" и много лет работать с детьми — "предлагать им какие-то плюшки" и возможности "развития в русском мире, перепрошивать их так сказать".
Но все же она не уверена, что подобная задача по силам ВС РФ.
Напомним, что, по оценкам ISW, Путин пытается снизить ожидания россиян от ВС РФ, чтобы скрыть военные неудачи и просчеты под Авдеевкой.
Также сообщалось, что военное руководство РФ делится только 10% информации о войне. СМИ РФ и военкорам запрещено освещать боевые действия в Украине в неприглядном свете.