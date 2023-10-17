Пропагандистка з РФ запропонувала захопити всю Україну, а дітей — "перепрошити" (відео)
За словами співробітниці російських держЗМІ Мар'яни Наумової, українським дітям, які втратили батьків, потрібно запропонувати "якісь плюшки" і можливості "розвитку в російському світі". Інакше через кілька років з'являться нові люди з ворожнечею на генетичному рівні.
Днями в ефірі пропагандистського радіо "Супутник" співробітниця "Первого канала" РФ Мар'яна Наумова висловилася про те, що російська армія вже вбила в Україні дуже багато людей, через що жителі України не ставитимуться до РФ і росіян добре. На слова співробітниці російських ЗМІ звернув увагу український журналіст Денис Казанський.
Казанський, наводячи слова Наумової, сказав, що вихід зі становища вона вбачає в тому, щоб захопити й решту України (Київ зберігає контроль над 83% території України).
"Добре, у цих загиблих є сім'ї, є сотні тисяч, мільйони дітей, які загинули від рук нашої армії. І якщо ці діти залишаться під контролем режиму України, що існує, якщо там буде орудувати НАТО, всілякі західні радники, то за кілька років будуть нові люди, які з ворожнечею на генетичному рівні ростимуть", — заявила пропагандистка.
Вона додала, що "розпочате потрібно доводити до кінця" і багато років працювати з дітьми — "пропонувати їм якісь плюшки" і можливості "розвитку в російському світі, перепрошивати їх, так би мовити".
Але все ж вона не впевнена, що подібне завдання під силу ЗС РФ.
Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Путін намагається знизити очікування росіян від ЗС РФ, щоб приховати військові невдачі та прорахунки під Авдіївкою.
Також повідомлялося, що військове керівництво РФ ділиться тільки 10% інформації про війну. ЗМІ РФ і військкорам заборонено висвітлювати бойові дії в Україні в непривабливому світлі.