"Активна оборона": Путін хоче знизити очікування росіян, що приховати невдачі під Авдіївкою, — ISW

За даними експертів, російські війська продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі в найближчій перспективі і залишатимуться загрозою для українських сил у районі Авдіївки.

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Експерти Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на зміну риторики серед росіян щодо наступу окупантів на Авдіївку. Вони зазначають, що загарбники "знижують очікування" щодо просування ЗС РФ. Про це повідомляють у звіті ISW.

В інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що російські війська ведуть "активну оборону" на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.

На думку експертів, опис Путіним російських військових дій у районі Авдіївки як "активної оборони" замість "активних бойових дій" може бути спробою знизити очікування щодо масштабного просування російських військ.

"Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, імовірно, потребуватимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів", — ідеться у звіті.

Згідно з даними ISW, російський інформаційний простір загалом також знижує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій у районі Авдіївки.

В огляді вказується, що російські війська розпочали наступальні операції з метою оточення Авдіївки 15 жовтня, але поки що не досягли значних успіхів, можливо, у зв'язку зі сповільненням темпів російських військових дій у цьому районі.

Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські війська не досягли бажаного нагального прориву і зіткнулися з великими втратами і, ймовірно, повільнішим, ніж очікувалося, темпом просування.

Проте російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції зі зменшеною активністю в найближчому майбутньому і залишаться загрозою для українських сил у цьому районі, хоча малоймовірно, що їм вдасться домогтися вирішального прориву або оточення Авдіївки.

Аналітики вказують і на те, що зниження темпів російських наступальних операцій може бути результатом тимчасового пристосування до тактичної обстановки, і загарбники можуть активізувати свої спроби оточити Авдіївку найближчими днями.

Нагадаємо, 15 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ за добу втратили літак Су-25, "Солнцепек" і БМПТ "Термінатор". За словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, російські війська не припиняють завдавати авіаційних та артилерійських ударів по позиціях Сил оборони. Втрати особового складу ЗС РФ за минулу добу склали 797 осіб.