"Миллион погибших": полковник ВСУ предупредил украинцев о новом фейке РФ, — соцсети (видео)

Россияне создали фейковое видео, смонтированное на основе трансляции одного из телеканалов. На видео от имени Минобороны Украины сообщалось о 1,1 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих.

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В соцсетях распространяется видео от российских пропагандистов, в котором говорится о якобы миллионных потерях Украины на войне. Украинцев просят не поддаваться пропаганде и не распространять фейковое видео. Об этом написал полковник ВСУ Анатолий Штефан на странице Facebook.

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Принудительная мобилизация женщин: РФ распространяет новый фейк про Украину

На видео, опубликованном Штефаном, показывают экран телевизора с трансляцией канала "1+1". В нижней части экрана — лента новостей, на которой написано — "погибло и пропало без вести 1 126 652 военных". При этом слышно, как мужской голос за кадром зовет "Иру", чтобы рассказать ей об увиденном.

"Ир, Ир, ходь сюда. Второй раз пытаюсь поймать. Больше миллиона наших погибло. Ходь сюда", — говорит мужчина.

Украинский военный предостерег — написал, что это "фейк, монтаж". Отметил, что украинцы массово распространяют видео в соцсетях. Поэтому призвал "соблюдать информационную гигиену".

Отметим, в комментариях к сообщению Штефана читатели объяснили, что именно не так в видео. В частности, указали на необычную для украинцев фразу "ходь сюда". Также в ленте новостей написано "пропало", а не "зникли".

Фейки РФ — детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября заявил, что российские спецслужбы планируют расшатать украинское общество, чтобы принудить к окончанию войны. В частности, могут осуществить провокации, в результате которых сместят действующую власть. Об этом стало известно благодаря информации, полученной от союзников Украины, пояснил глава государства.

О спецоперации россиян также сообщил глава внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Чиновник отметил, что президент РФ Владимир Путин уверен в будущей победе и планирует захватить максимально большую часть страны. Один из инструментов, которым будет действовать руководитель Кремля — это дестабилизация ситуации, заявил Литвиненко.

Эксперт Евгений Магда объяснил Фокусу, зачем Россия начала информационную спецоперацию. По его словам, Путин готовится к переизбранию в марте 2024 года, поэтому хочет показать россиянам победу.

Напоминаем, ранее СМИ рассказывали о предыдущих фейках, созданных россиянами и распространяемых украинцами в соцсетях. Один из фейков касается якобы создания "церкви Святого пса Патрона". Другой фейк — о митинге о демобилизации, на котором якобы требовали, чтобы воевали исключительно русскоязычные.