Принудительная мобилизация женщин: РФ распространяет новый фейк про Украину

Сейчас в Силах обороны служат около 43 тысяч женщин, однако с момента оккупации Крыма и начала войны на Донбассе ни одну украинку принудительно не мобилизовали в армию.

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Российская пропаганда активно распространяет дезинформацию о том, что Украина якобы готовится к мобилизации женщин в Вооруженные Силы. Для поддержки своих утверждений используется материал из The New York Times, где рассказывается о тренировках украинских женщин для участия в военных действиях. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

По данным источника, представленная информация не соответствует фактам. Согласно источнику, в статье The New York Times подчеркивается, что Украина ориентируется на собственное население в качестве резерва для укомплектования своих военных сил. В связи с этим множество женщин проходят военные тренировки с намерением присоединиться к Вооруженным Силам Украины.

"По данным Министерства обороны Украины, сейчас в Силах обороны служат около 43 тысяч женщин. Им больше не запрещено быть пулеметчицами, командирами танка и снайперами, а также водителями грузовиков. Однако о призыве речь не идет — с 2014 года ни одна женщина в Украине не была принудительно мобилизована", — говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности также отметили, что женщины, соответствующие требованиям по здоровью и возрасту для прохождения военной службы, завершившие обучение в учебных заведениях с профессиональным, профессионально-предвысшим или высшим образованием и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет.

Однако это не значит, что речь идет о мобилизации. Таким образом государство обобщает данные об имеющемся резерве специалистов в медицинской отрасли.

РФ распространяет новый фейк про Украину

Напомним, что 8 ноября в издании The New York Times сообщили, что в российско-украинской войне гибнет и получает ранения много солдат с обеих сторон. Поэтому вопрос пополнения личного состава становится очень острым. В этих условиях Украина предпринимает много усилий, чтобы привлечь в армию большее количество женщин.

Ранее народный депутат Федор Вениславский объяснил, будут ли вручать повестки женщинам. В Украине будут расширять перечень лиц, которых могут призвать в ряды ВСУ. Однако Рада не планирует увеличивать список специальностей для женщин, которые будут подлежать обязательной постановке на воинский учет.