"Враг освоил DeepFake": в СтратКоме назвали цель новых фейков РФ с руководством Украины

По информации командования, противник продолжает использовать современные технологии, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Украинцев призвали более тщательно проверять информацию.

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Российские оккупанты начали кампанию по дискредитации украинского военного и политического командования. Для этого они используют современные технологии. Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ от 8 ноября.

Отмечается, что россияне фабрикуют "заявления" украинских лидеров и публикуют видеоролики, которые были созданы при помощи нейросетей. Главная цель — дестабилизировать ситуацию внутри страны.

"Враг освоил DeepFake. В сети начали появляться видео, в которых украинские государственные деятели призывают сограждан к внутренним конфликтам. Это попытка заставить украинцев биться между собой, потому что иначе противник никогда не сможет нас преодолеть", — говорится в сообщении.

В СтратКоме официально заявили, что все военно-политическое руководство страны действует едино и главная цель сегодня остается неизменной — полная победа над Россией.

Опубликованные в сети фейки, как бы они не были профессионально сделаны, никак не повлияют на дальнейший ход войны.

"Наших граждан призываем использовать критическое мышление и доверять только проверенным информационным источникам. Если информации, которую вам дали с ссылкой на официальный источник, на самом источнике нет — это фейк, который используется противником в его агрессии против Украины", — продолжили в СтратКоме.

Фейк с главнокомандующим ВСУ: подробности

Напомним, 7 ноября сообщалось, что в РФ создали дипфейк сомнительного качества с Валерием Залужным.

В ролике главнокомандующий ВСУ якобы обращается к украинцам и призывает к свержению власти после смерти от взрыва гранаты его помощника. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что автором этого "кино" выступил Telegram-аккаунт "Радио Труха".

Напомним, 8 ноября сообщалось, что турецкие СМИ перекрутили слова Владимира Зеленского о вторжении ХАМАС. Украинские дипломаты обращают внимание, что сейчас в сети распространяется фейк, который нужен для перекручивания слов украинского президента, чтобы вызвать негативную реакцию со стороны турецкого общества.