"Ворог освоїв DeepFake": у СтратКомі назвали мету нових фейків РФ із керівництвом України

За інформацією командування, противник продовжує використовувати сучасні технології, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Українців закликали ретельніше перевіряти інформацію.

Related video

Російські окупанти розпочали кампанію з дискредитації українського військового та політичного командування. Для цього вони використовують сучасні технології. Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ від 8 листопада.

Зазначається, що росіяни фабрикують "заяви" українських лідерів і публікують відеоролики, які були створені за допомогою нейромереж. Головна мета — дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Ворог освоїв DeepFake. У мережі почали з'являтися відео, в яких українські державні діячі закликають співгромадян до внутрішніх конфліктів. Це спроба змусити українців битися між собою, бо інакше противник ніколи не зможе нас здолати", — йдеться в повідомленні.

У СтратКомі офіційно заявили, що все воєнно-політичне керівництво країни діє єдино і головна мета сьогодні залишається незмінною — повна перемога над Росією.

Опубліковані в мережі фейки, хоч би як вони були професійно зроблені, ніяк не вплинуть на подальший перебіг війни.

"Наших громадян закликаємо використовувати критичне мислення та довіряти лише перевіреним інформаційним джерелам. Якщо інформації, яку вам дали з посиланням на офіційне джерело, на самому джерелі немає — це фейк, який використовується противником у його агресії проти України", — продовжили у СтратКомі.

Фейк із головнокомандувачем ЗСУ: подробиці

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що в РФ створили діпфейк сумнівної якості з Валерієм Залужним.

У ролику головнокомандувач ЗСУ нібито звертається до українців і закликає до повалення влади після смерті від вибуху гранати його помічника. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що автором цього "кіно" виступив Telegram-аккаунт "Радіо Труха".

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що турецькі ЗМІ перекрутили слова Володимира Зеленського про вторгнення ХАМАС. Українські дипломати звертають увагу, що наразі в мережі поширюється фейк, який потрібен для перекручування слів українського президента, щоб викликати негативну реакцію з боку турецького суспільства.