В РФ за "фейки" об армии будут отбирать имущество: законопроект внесли в Госдуму

По словам спикера Вячеслава Володина, за дискредитацию и распространение фейков о российской армии виновные должны понести заслуженные наказания и возместить России нанесенный ущерб за счет своего имущества.

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В Государственную думу России внесли законопроект, которым предусматривается у россиян, которые якобы распространяют фейки об армии РФ, конфисковывать имущество. Об этом сообщает российское издание "Риа-Новости".

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Ранее проект закона одобрила соответствующая комиссия. Как писали медиа, разработали законопроект депутаты партии "Единая Россия".

По словам спикера нижней палаты Госдумы РФ Вячеслава Володина, конфисковывать имущество будут у жителей России, которых признали виновными в распространении "фейков" об армии РФ, призывах к экстремистской деятельности или действий, направленных против безопасности РФ.

Кроме того, новое наказание грозит тем людям, которые дискредитируют российскую армию, призывают к введению против РФ санкций, или которых признали в "реабилитации нацизма".

Если депутаты одобрят законопроект, то российские суды смогут принимать решения о конфискации у обвиняемых по этим статьям денег, ценностей и другого имущества.

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Володин говорит, что виновные должны понести заслуженные наказания и возместить России нанесенный ущерб за счет своего имущества.

Стоит добавить, как недавно писало российское издание "Верстка", с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России открыли по меньшей мере 273 дела якобы за распространение фейков о российской армии.

Суды России рассматривают 134 дела в отношении 136 человек. За дискредитацию войск в РФ открыто 81 уголовное производство, из которых 44 — направлено в суды.

Около половины вынесенных приговоров о якобы распространении фейков касались высказываний об убийствах гражданского населения в Украине. Обвиняемым назначали разное наказание — кого-то отправляли на принудительное лечение, кто-то отделался условным сроком или исправительными работами. Часть людей российские суды наказали заключением.

Напомним, недавно депутат Госдумы Олег Нилов предложил формировать из россиян дружины и отряды, которые будут охранять военные склады оборонные заводы. Кроме того, по его мнению, следует привлекать жителей к патрулированию улиц, чтобы помогать милиции и Росгвардии поддерживать порядок на улицах.

Также в Госдуме РФ обратились к женам оккупантов, которые требовали вернуть своих мужей с войны домой. По словам председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, российские военные будут продолжать оставаться на фронте до окончания боевых действий.