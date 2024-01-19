В Госдуме предложили отправить россиян на охрану военных складов и оборонных заводов

Депутат Олег Нилов также предлагает помогать патрулировать улицы и задерживать "бандитов", которые бьют российских военных, женщин и детей. Таких людей хотят отправлять на фронт "рыть окопы".

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В Госдуме РФ предлагают создать из россиян дружины и отряды, которые будут охранять военные склады и оборонительные сооружения. Такое заявление сделал российский депутат Олег Нилов из партии "Справедливая Россия".

Во время своей речи депутат отметил, что Украина пытается нанести удары беспилотниками по территории РФ. Он назвал Украину "нацистами" и сказал, что "ответ нужно дать".

Нилов сравнил сегодняшнюю ситуацию в России с 1941 годом и сказал, что необходимо вспомнить, какой тогда была оборона городов. В частности, он отметил, что тогда охраной занимались десятки полков добровольцев.

"Это делала молодежь, это делал комсомол, сотни тысяч добровольцев дежурили на стратегических и оборонных предприятиях, на складах", — сказал депутат.

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По словам Олег Нилова, сегодня ситуация в РФ похожа, ведь чуть ли не каждый день происходят пожары, в которых виноваты, по его мнению, диверсанты и поджигатели.

Следовательно, он предлагает создать добровольческие вооруженные отряды из россиян, которые будут охранять стратегические объекты и "стрелять на поражение".

Также российский депутат жалуется на криминал на улицах, ведь есть "бандитские элементы", которые бьют российских военных, женщин и детей. Таких злоумышленников он предлагает не сажать в тюрьму, а сначала отправлять на фронт "рыть окопы", после чего служить в российской армии.

Не забыл Олег Нилов упомянуть российскую милицию и Росгвардию, которым тоже нужна помощь гражданских людей. В частности, он вспомнил советские времена и комсомольские народные дружины.

Удары по территории РФ

В ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ленинградской области. В украинской разведке не подтвердили и не опровергли эту информацию.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, что нефтебазу Россия использует для снабжения ВС РФ, поэтому она является законной целью.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что дрон, который атаковал российскую нефтебазу, был украинского производства и пролетел 1250 километров.

Кроме того, практически ежедневно взрывы раздаются и в других областях России. Так, из-за взрывов в Воронеже в ночь на 16 января в городе объявили чрезвычайное положение. Сообщалось, что были повреждены четыре дома, жителей одного из домов эвакуировали.

Напомним, в начале осени в Госдуме призвали граждан РФ готовиться к долговременной войне, ведь она может длиться еще несколько лет.

Также российские политики предлагали выделять россиянам "восточноукраинский гектар". По словам депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, захваченную у Украины землю придется кому-то обрабатывать.