Росіяни запустили фейк про "загибель" на фронті 17-річного підлітка: в ОДА спростували (фото)

За словами начальника Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимира Лиса, в реальності чоловікові було 26 років і він служив не в тій бригаді, яку вказали пропагандисти.

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Російські пропагандисти почали поширювати фейк про те, що в Україні на війні нібито загинув 17-річний підліток, якого напередодні мобілізували. Про це повідомляє "Укрінформ" 5 грудня.

Зазначається, що росіяни повідомили про те, що на фронті нібито загинув молодий хлопець Володимир Сачала, який був у складі 103-ї бригади ТрО. У реальності захиснику було 26 років.

Росіяни почали поширювати фейк про "смерть" неповнолітнього українця Фото: Скриншот

Начальник Служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис у коментарі журналістам поділився деякими подробицями нового фейку росіян.

"У Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти", яка веде облік по всій Україні, сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з прізвищем Сачала немає взагалі. База працює з 2006 року і навіть якби він був 26-річним сиротою, то дані б збереглися. Росіяни пишуть, що він "вихованець дитбудинку", посилаючись на якогось директора Чікеля — я за всі свої роки роботи в службі про такого директора не чув", — ідеться в повідомленні.

Окремо зазначалося, що насправді Володимир Сачало народився 13 серпня 1997 року в селі Оселя Львівської області. Спочатку він закінчив місцеву школу, після чого вступив до Художнього училища ім. Й.Станька, що в смт Івано-Франкове. Навчався чоловік за професією "столяр-верстатник деревообробних верстатів".

Росіяни почали поширювати фейк про "смерть" неповнолітнього українця Фото: Соцмережi

Росіяни ж стверджують, що українець був мобілізований менш ніж тиждень тому до 103-ї бригади територіальної оборони, а військовий вишкіл нібито проходив у таборі "Гайдамадатська січ", однак такого не існує. Є лише навчально-виховний центр "Гайдамацька Січ".

"У січні 2023 року Володимир одягнув військовий піксель. Попри молодий вік, хлопець був відважним і готовим давати відсіч ворогу. Служив у складі легендарної 24 бригади. Під час служби зустрів свою майбутню дружину і створив із нею сім'ю", — розповіли в міській раді про реальну історію загиблого.

Загинув він 28 листопада внаслідок важкого поранення, несумісного з життям. 4 грудня з 26-річним хлопцем попрощалися в рідному селі.

Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що у ЗСУ викрили черговий фейк росіян про окупацію Мар'їнки. За словами аналітиків, росіяни підійшли до західного кордону населеного пункту. На одному з порожніх будинків, який розташований у сірій зоні, вони встановили прапор. Однак поруч усе ще тримають оборону бійці ЗСУ.