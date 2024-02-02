ФСБ затримала в Бєлгороді волонтерку Россінську: її звинувачують у допомозі ЗСУ, деталі (відео)

За словами журналістки Тетяни Григор'євої, затримана дівчина допомагала нібито виключно мирним жителям і тваринам, але не військовим. Росіяни зібрали за добу 700 тисяч рублів застави, щоб її відпустили.

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У російському Бєлгороді Федеральна служба безпеки (ФСБ) затримала дівчину, яка допомагала українським біженцям. Її можуть звинувачувати у справі про "заклик до діяльності, яка спрямована проти безпеки держави". Про це повідомляє російське медіа "7х7" 1 лютого.

Йдеться про Надію Россінську (Надін Гейслер). Їй намагаються закинути статтю про публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК РФ).

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Як розповіла російська журналістка Тетяна Григор'єва, волонтерку раніше вже попереджали, що існує ризик заведення кримінальної справи проти неї.

"Россінська поїхала на підконтрольні Росії території (окуповані регіони України, — ред.), щоб врятувати і вивезти тварин. Дівчина писала про те, як важко живеться людям на цих територіях, і що вони не отримують допомоги від російської держави", — розповідала Тетяна Григор'єва.

У РФ волонтерку Надію Россінську затримала ФСБ через "допомогу ЗСУ" Фото: Соцмережi

Наразі, за інформацією видання, затриману дівчину хочуть звинуватити в тому, що вона нібито збирала гуманітарну допомогу для ЗСУ, хоча, як стверджує далі журналістка, Надія Россінська "допомагала тільки мирним жителям і тваринам, була зооволонтером".

Пізніше з'явилися дані про те, що було затримано також сестру волонтерки з Бєлгорода — Альону, про що в коментарі журналістам заявив юрист Євген Соколов. Що їй закидають — невідомо. За даними видання "Пепел", було затримано ще двох членів сім'ї.

"За нашими даними, ФСБ затримало матір і неповнолітнього брата волонтерки. Мати Надії була також відпущена з ФСБ, про брата дівчини поки нічого невідомо. У всіх членів сім'ї вилучили мобільні телефони", — йдеться в повідомленні.

Після новини про затримання росіяни почали збирати гроші на заставу для дівчини. Спочатку сума була 500 тисяч рублів, проте до ранку 2 лютого громадяни скинули понад 700 тисяч.

"Ця сума дасть змогу захисникам Надії заявити про заставу, під яку її можуть відпустити під домашній арешт на час слідства", — йдеться в повідомленні.

Уже вранці п'ятниці Надію Россінську доставили в будівлю суду. Пристави намагалися заборонити зйомку, проте пізніше суддя все ж видала дозвіл. Обвинувачення вимагало взяти Надію Россінську під варту.

"Надін розповіла під час засідання, що в неї погане самопочуття через тахікардію: важко дихати, вона відчуває жар. Свою провину активістка не визнала", — передають журналісти із зали суду.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що в РФ за "фейки" про армію відбиратимуть майно. Відповідний законопроєкт уже внесли до Держдуми. За словами спікера В'ячеслава Володіна, за дискредитацію і поширення фейків про російську армію винні мають понести заслужені покарання і відшкодувати Росії завдані збитки за рахунок свого майна.