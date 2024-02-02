ФСБ задержала в Белгороде волонтерку Россинскую: ее обвиняют в помощи ВСУ, детали (видео)

По словам журналистки Татьяны Григорьевой, задержанная девушка помогала якобы исключительно мирным жителям и животным, но не военным. Россияне собрали за сутки 700 тысяч рублей залога, чтобы ее отпустили.

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В российском Белгороде Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала девушку, которая помогала украинским беженцам. Ее могут обвинять в деле о "призыве к деятельности, которая направлена против безопасности государства". Об этом сообщает российское медиа "7х7" 1 февраля.

Речь идет про Надежду Россинскую (Надин Гейслер). Ей пытаются вменить статью о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ).

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Как рассказала российская журналистка Татьяна Григорьева, волонтерку ранее уже предупреждали, что существует риск заведения уголовного дела против нее.

"Россинская поехала на подконтрольные России территории (оккупированные регионы Украины, — ред.), чтобы спасти и вывезти животных. Девушка писала о том, как тяжело живется людям на этих территориях, и что они не получают помощи от российского государства", — рассказывала Татьяна Григорьева.

В РФ волонтерку Надежду Россинскую задержала ФСБ из-за "помощи ВСУ" Фото: Соцсети

Сейчас, по информации издания, задержанную девушку хотят обвинить в том, что она якобы собирала гуманитарную помощь для ВСУ, хотя, как утверждает далее журналистка, Надежда Россинская "помогала только мирным жителям и животным, была зооволонтером".

Позже появились данные о том, что была задержана также сестра волонтерки из Белгорода — Алена, о чем в комментарии журналистам заявил юрист Евгений Соколов. Что ей вменяют — неизвестно. По данным издания "Пепел" были задержаны еще двое членов семьи.

"По нашим данным, ФСБ задержало мать и несовершеннолетнего брата волонтерки. Мать Надежды была также отпущена из ФСБ, о брате девушки пока ничего неизвестно. У всех членов семьи изъяли мобильные телефоны", — говорится в сообщении.

После новости о задержании россияне начали собирать деньги на залог для девушки. Изначально сумма была 500 тысяч рублей, однако к утру 2 февраля граждане скинули более 700 тысяч.

"Эта сумма позволит защитникам Надежды заявить о залоге, под который ее могут отпустить под домашний арест на время следствия", — говорится в сообщении.

Уже утром пятницы Надежду Россинскую доставили в здание суда. Приставы пытались запретить съемку, однако позже судья все же выдала разрешение. Обвинение потребовало заключить Надежду Россинскую под стражу.

"Надин рассказала во время заседания, что у нее плохое самочувствие из-за тахикардии: тяжело дышать, она чувствует жар. Свою вину активистка не признала", — передают журналисты с зала суда.

Напомним, 22 января сообщалось, что в РФ за "фейки" об армии будут отбирать имущество. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. По словам спикера Вячеслава Володина, за дискредитацию и распространение фейков о российской армии виновные должны понести заслуженные наказания и возместить России нанесенный ущерб за счет своего имущества.