"Воха чергує": РФ поширює фейки про "солдата з синдромом Дауна" на фронті (відео)

Фактчекери побачили чотири ознаки, які доводять фейковість російського відео. Також впевнені, що впізнали голос, який чули на іншому записі пропагандистів.

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Російські пропагандисти поширили у соцмережах фейкове відео з назвою "Воха чергує", у якому зняли людину з синдромом Дауна. За допомогою цього відео РФ намагалась дискредитувати систему мобілізації в Україні — відповідні меседжі публікували у Youtube, Tiktok, Telegram. Фейк від пропагандистів спростували фактчекери проєкту "Без брехні".

Фактчекери звернули увагу на відео, яке у соцмережі Tiktok поширювали з акаунту під назвою uvoin19. На відео — людина у військовій формі, яка перебуває начебто десь на передньому краї на лінії фронту. Оператор з камерою наближається, сміється та жартує і показує, що співрозмовник — начебто солдат з синдромом Дауна, якого послали воювати прямо під удари гармат — їх чути на задньому фоні.

Спростування фейку РФ "Воха чергує" Фото: Скриншот

Відео — фейк російських пропагандистів, заявили у розслідувачі, і навели аргументи, які це доводять:

окоп розташовано на ділянці фронту, яку не можливо встановити;

не ясно, у якому саме підрозділі служить головна дійова особа;

головний герой взутий у гумові чоботи — це дуже сумнівно, оскільки наразі зима;

"солдат" не має мінімального військового спорядження — "його плитоноска порожня", написали фактчекери.

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Крім того, розслідувачі впізнали голос оператора, який насміхається з головного героя. Впевнені, що чули його на іншому відео, на якому пропагандисти імітували начебто бійці ЗСУ втекли від пораненого побратима.

Зазначимо, у Tiktok дійсно є три акаунти, підписані ніком uvoin19. Однак станом на 4 січня на жодному з них вже немає відео, про яке розповіли розслідувачі.

Акаунти, в яких могли публікуватись фейкові відео РФ Фото: Скриншот

Однак у Youtube по словах "воха чергує" можна відшукати відео, опубліковане 29 грудня 2023 року. Протягом тижня запис проглянули майже 5 тис. користувачів і поставили близько 30 вподобайок. Канал, який розмістив кадри пропагандистів, створено 2 січні 2023 року і містить вісім відео на побутову тематику.

Фейки РФ — деталі

Зазначимо, західні ЗМІ розповідали про мережу пропагандистських ресурсів, які повністю дублювали портали відомих західних медіа. При цьому статті, які там публікувались, поширювали брехливі наративи про ситуацію секторі Гази, де Армія оборони Ізраїлю бореться з терористами ХАМАС. Також розміщували матеріали, у яких намагались скомпрометувати західних політиків та дії України. Розслідувачі вказали, що за діяльністю цієї мережі може стояти Росія, а також Китай.

Тим часом раніше Фокус публікував спростування низки фейків РФ. Наприклад, у листопаді росіяни поширювали брехливу інформацію про втрату 1 млн військових ЗСУ на війні з РФ. У грудні Львівській ОВА довелось спростовувати фейк про начебто загибель на фронті 17-річного підлітка.

Нагадуємо, 2 січня у РФ повідомили, що начебто російські ракети влучили у таємний бункер, де перебували помічники головнокомандувача Валерія Залужного. Для "знищення" цього бункера росіяни використали ракети "Кинджал", якими масовано били по Києву.