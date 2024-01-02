Знищений бункер Залужного із його замом: в ЗСУ відреагували на російські фейки

В СтратКомі заявляють, що російська пропаганда вчергове видала історію, яка не має нічого спільного з реальністю.

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В Росії заявили, що під час ранкової атаки по Києву 2 січня було влучання в підземний бункер, де перебував заступник головнокомандувача Збройних Сил України. У ЗСУ назвали такі заяви далекими від реальності. Про це пише Управління стратегічних комунікацій.

"Російські пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник Головнокомандувача Збройних Сил України. Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю", — йдеться в повідомленні.

Українців вкотре закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Так, 2 грудня, російські ЗМІ почали поширювати інформацію про влучання російської ракети в підземний бункер в Києві, де саме перебував неназваний заступник головнокомандувача ЗСУ.

"Знищено підземний командний пункт, де перебував заступник Залужного", — йдеться у повідомленні російської газети.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ припускають, що РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні вже за 4 дні. За цей час окупанти налаштують маршрути і запрограмують за ними ракети.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Києву 2 січня загинули щонайменше 2 людини, а 43 дістали поранення. В Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб і 134 людини були евакуйовані.