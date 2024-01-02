В росЗМІ пишуть про "знищення бункера із заступником Залужного" під час ракетного удару (фото)

Журналісти країни-агресорки публікують інформацію про "знищення підземного командного пункту" з українським офіцером під час обстрілу столиці 2 січня. Втім, ніяких доказів вони не наводять.

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В Росії поширюють інформацію про нібито знищення "бункера із заступником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в Києві під час ракетної атаки ворожої армії 2 січня. Про це написала, зокрема, "Російська газета" із посиланням на видання "Військова справа".

Видання не повідомляє ім'я нібито вбитого заступника, а також жодна зі сторін офіційно не підтверджує цього "знищення".

"Знищено підземний командний пункт, де перебував заступник Залужного", — йдеться у повідомленні російської газети.

Фото: Російська газета

Варто зазначити, що росіяни вже неодноразово публікували фейки про нібито ліквідацію представників військового та політичного керівництва країни, у тому числі головкома Валерія Залужного та очільника ГУР Кирила Буданова.

Ракетний обстріл Києва 2 січня: що відомо

Під час масованої атаки РФ вранці 2 січня вже уламки впали поблизу посольства США у Києві. Про це повідомив в.о. голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Поповцев.

Відомо, що ЗС РФ застосували ракети та ударні дрони. Повітряні сили попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС. Пізніше стало відомо про пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали в Києві та області, а також у Харкові. За останніми даними, після обстрілу столиці, 27 осіб із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворожої армії у місті зазнали руйнувань будівлі у 6 районах, зокрема, Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському та Солом'янському.

Нагадаємо, як раніше проінформував начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, у вівторок, 2 січня, окупанти влучили по центру Харкова ракетами "Іскандер-М" та "Кинджалом".

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок масованого обстрілу України з боку Росії постраждали 92 людини.