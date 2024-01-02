В росСМИ пишут об "уничтожении бункера с заместителем Залужного" во время ракетного удара (фото)

Журналисты страны-агрессора публикуют информацию об "уничтожении подземного командного пункта" с украинским офицером во время обстрела столицы 2 января. Впрочем, никаких доказательств они не приводят.

Related video

В России распространяют информацию о якобы уничтожении "бункера с заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Киеве во время ракетной атаки вражеской армии 2 января. Об этом написала, в частности, "Российская газета" со ссылкой на издание "Военное дело".

Издание не сообщает имя якобы убитого заместителя, а также ни одна из сторон официально не подтверждает этого "уничтожения".

"Уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель Залужного", — говорится в сообщении российской газеты.

Фото: Російська газета

Стоит отметить, что россияне уже неоднократно публиковали фейки о якобы ликвидации представителей военного и политического руководства страны, в том числе главкома Валерия Залужного и главы ГУР Кирилла Буданова.

Ракетный обстрел Киева 2 января: что известно

Во время массированной атаки РФ утром 2 января уже обломки упали вблизи посольства США в Киеве. Об этом сообщил и.о. председателя Шевченковской районной государственной администрации Александр Поповцев.

Известно, что ВС РФ применили ракеты и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС. Позже стало известно о пусках ракет "Кинжал". Взрывы прогремели в Киеве и области, а также в Харькове. По последним данным, после обстрела столицы, 27 человек с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки вражеской армии в городе подверглись разрушениям здания в 6 районах, в частности, Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском и Соломенском.

Напомним, как ранее проинформировал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, во вторник, 2 января, оккупанты попали по центру Харькова ракетами "Искандер-М" и "Кинжалом".

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного обстрела Украины со стороны России пострадали 92 человека.