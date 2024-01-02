ВС РФ обстреляли Киев: обломки ракет упали в районе посольства США, — Шевченковская РГА

"Эпицентр" российской атаки — вблизи метро Дорогожичи на улице Елены Телиги. О пострадавших пока нет информации.

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Во время массированной атаки Российской Федерации во вторник, 2 января, зафиксировано падение обломков вблизи посольства США в Киеве. Об этом сообщил и.о. главы Шевченковской районной государственной администрации Александр Поповцев в эфире телемарафона.

По его словам, в Шевченковском районе "эпицентр" российской атаки — вблизи метро Дорогожичи на улице Елены Телиги. Как добавляет Поповцев, там обломки сбитой ракеты оккупантов упали в парковую зону, никто не пострадал.

"Есть выбитые стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Поповцева, курение незначительных обломков ракет зафиксировали в районе посольства США.

Массированный обстрел Киева 2 января: что известно

Утром 2 января россияне осуществили массированный обстрел Украины. ВС РФ применили ракеты и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС. Позже стало известно о пусках ракет "Кинжал". Взрывы прогремели в Киеве и области, а также в Харькове. По последним данным, после обстрела Киева, 27 человек с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.

По информации городского головы Виталия Кличко, в результате массированных ракетных ударов в столице пострадали шесть районов, в частности, Подольский, Святошинский, Печерский, Оболонский, Деснянский и Соломенский.

Напомним, как ранее проинформировал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, во вторник, 2 января, оккупанты попали по центру Харькова ракетами "Искандер-М" и "Кинжалом".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного обстрела Украины со стороны России пострадали 92 человека.