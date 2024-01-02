"Российские нелюди": Зеленский пригрозил Кремлю ответом после массированного обстрела Украины

По словам украинского президента, Россия вновь била по гражданским объектам, поэтому должна "ощутить последствия того, что они делают".

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В результате массированного обстрела Украины со стороны России пострадали 92 человека. Об этом во вторник, 2 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, более 500 спасателей, коммунальщиков, энергетиков и полицейских работают над ликвидацией последствий обстрела Киева и области, а также Харькова.

Отдельно президент отметил количество выпущенных ударных БПЛА типа Shahed 131\136.

"С 31 декабря российские нелюди применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет различных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам. Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы забраны российским террором, если бы не "пэтриоты" и другие защитные системы", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия должна "ощутить последствия того, что она делает".

В ОП пригрозили России ответом

Руководитель советника Офиса президента Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что россияне 2 января вновь били по гражданскому населению и жилым домам.

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"За каждое зло придется отвечать", — написал Ермак.

Также Ермак показал фото одного из "прилетов" после обстрела Украины "Кинжалами".

"Террористы, воюющие с гражданскими людьми. Никакого стратегического значения для фронта ракетный обстрел не имел. Разрушенные жилые дома только усилят желание украинцев победить Россию", — добавил Ермак.

Массированный обстрел Украины 2 января — в ход пошли дроны и "Кинжалы"

Утром 2 января россияне произвели массированный обстрел Украины. ВС РФ применили ракеты и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС. Позже стало известно о пусках ракет "Кинжал". Взрывы прозвучали в Киеве и области, а также в Харькове. По последним данным, после обстрела Киева, 27 человек с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.

В Харькове зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Пострадали 45 человек, погибла женщина. Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ВС РФ били по жилой застройке.