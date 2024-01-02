Обстріл Київської області: двоє загиблих, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки (фото)

За словами начальника обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, спочатку противник посеред ночі запустив дрони-камікадзе Shahed, а потім атакував регіон ракетами.

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Російські окупанти вранці 2 січня атакували мирні міста України, і Київська область не стала винятком. Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко поділився деякими подробицями обстрілу.

За його словами, посеред ночі регіон був атакований за допомогою дронів-камікадзе, у зв'язку з чим активно працювали сили ППО. Уже вранці російські окупанти продовжили масовану атаку за допомогою ракет.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків у місті Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Після цього оперативно було організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву.

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"У громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено кілька підприємств, складських приміщень. Пошкоджень зазнав один із обласних медзакладів", — написав Руслан Кравченко.

Унаслідок ворожої атаки 2 людини загинули, а ще 11, серед яких одна дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу.

У низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі також підтвердив, що після обстрілу ЗС РФ у Київській області загинули двоє людей.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти випустили ракети по українських регіонах. Пошкодження зафіксовано в Київській і Харківській області, а також безпосередньо в столиці, що призвело в результаті до десятків постраждалих. У Києві спостерігаються перебої з водою, світлом, газом і зв'язком.