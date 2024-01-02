Обстрел Киевской области: двое погибших, повреждены частные и многоэтажные дома (фото)

По словам начальника областной военной администрации Руслана Кравченко, сначала противник посреди ночи запустил дроны-камикадзе Shahed, а потом атаковал регион ракетами.

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Российские оккупанты утром 2 января атаковали мирные города Украины и Киевская область не стала исключением. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко поделился некоторыми подробностями обстрела.

По его словам, посреди ночи регион был атакован при помощи дронов-камикадзе, в связи с чем активно работали силы ПВО. Уже утром российские оккупанты продолжили массированную атаку при помощи ракет.

По оперативной информации, в результате падения обломков в городе Вишневое повреждено 5 многоквартирных домов. После этого оперативно была организована эвакуация людей в ближайшие пункты обогрева.

В КОВА назвали последствия утреннего обстрела Киевской области Фото: Киевская областная государственная администрация В КОВА назвали последствия утреннего обстрела Киевской области Фото: Киевская областная государственная администрация

"В громадах поврежден ряд частных домов, более 60 автомобилей. Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складских помещений. Повреждения получил одно из областных медучреждений", — написал Руслан Кравченко.

В результате вражеской атаки 2 человека погибли, а еще 11, среди которых один ребенок, получили ранения разной степени тяжести. Им предоставляют необходимую медицинскую помощь.

В ряде громад Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов также возникли проблемы с энергоснабжением.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале также подтвердил, что после обстрела ВС РФ в Киевской области погибли двое людей.

Напомним, 2 января российские оккупанты выпустили ракеты по украинским регионам. Повреждения зафиксированы в Киевской и Харьковской области, а также непосредственно в столице, что привело в результате к десяткам пострадавшим. В Киеве наблюдаются перебои с водой, светом, газом и связью.