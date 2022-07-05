Кейт Міддлтон зняла Каміллу Паркер-Боулз для обкладинки авторитетного журналу

Дружина принца Чарльза сама попросила Кейт зробити фото для журналу.

17 липня Камілла, герцогиня Корнуольська, відзначить своє 75-річчя. На честь цього журнал Country Life вирішив помістити дружину принца Чарльза на обкладинку липневого номера, а фото для нього зробила сама герцогиня Кембриджська, яка сфотографувала Каміллу в Ray Mill House, заміському будинку Камілли в Лакоку, Вілтшир.

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За інформацією видання, майбутня королева Великої Британії, дізнавшись про плани редакції присвятити їй головну сторінку, сама попросила, щоб її знімала Кейт Міддлтон. Остання давно захоплюється фотографією, робить офіційні портрети своїх дітей та чоловіка і здобула славу найкращого королівського фотографа.

Будинок, де проводилися зйомки, – це маєток із шістьма спальнями за 17 миль від будинку принца Уельського Хайгроув, який герцогиня купила після розлучення з Ендрю Паркером Боулзом у середині 1990-х років.

На обкладинці Камілла зображена розслабленою та усміхненою. Вона одягнена в біло-блакитну квіткову сукню та кардиган із мінімумом прикрас, а на зап'ясті у неї видно фітнес-трекер Fitbit. Поруч із нею — кошик із пеларгоніями.

Другий портрет, також зроблений Кейт, є неформальним знімком Камілли, яка йде серед незабудок у саду.

Герцогиня Корнуольська не лише з'явилася на обкладинці видання, а й виступила запрошеним редактором, допомагаючи створювати номер не лише до свого 75-річчя, а й до 125-річчя журналу. Пам'ятний колекційний випуск, опублікований 13 липня, стане яскравою подією річного святкування ролі журналу у збереженні національної спадщини та захисті сільської місцевості та сільського життя. Він буде відображати любов герцогині до коней і собак — у неї є два врятовані джек-рассел-тер'єри, Блюбелл і Бет, і вона є покровителькою притулку для собак і кішок Баттерсі.

Камілла також розкриє низку секретів, зокрема поділиться своїм улюбленим рецептом, а журналісти розкажуть про роботу герцогині як покровителя понад 90 благодійних організацій, від Barnardo's до Королівської школи рукоділля та Королівського літературного товариства.

Камілла є четвертим запрошеним редактором після Чарльза (двічі) та принцеси Анни.

Нагадаємо, портрети людей, які пережили Голокост, і членів їхніх сімей, зроблені герцогинею Кембриджською, були додані до нової фотовиставки Імперського військового музею.