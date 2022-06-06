Фанаты застали Кейт Миддлтон и принца Уильяма недалеко от их дома в Кенгсингтоне

Кейт и Уильям были в хорошем настроении и с удовольствием общались с фанатами королевской семьи.

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Героцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с супругом, принцем Уильямом, пообщались с поклонниками королевской семьи Великобритании на уличной вечеринке в Кенсингтон-стрит, недалеко от лондонской резиденции Кейт и Уильяма, пишет Daily Mail.

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Люди собрались на юбилейном большом обеде в церкви Святой Елены в северном Кенсингтоне возле мемориального парка, чтобы отметить 70-летие правления королевы, и Кембриджи присоединились к ним прежде, чем отправится на театрализованное представление возле Букингемского дворца, которым завершились четырехдневные торжества.

Даже вдали от камер Кэтрин выглядела безупречно. Она надела синее платье-миди в белый крупный горох с поясом, дополнив образ белыми туфлями на каблуках. Волосы герцогини были распущены и свободно спадали на плечи, а на лицо визажисты нанесли ей легкий макияж.

Фото: The Daily Mail

В соцсетях очевидцы признавались, что появление герцогов Кембриджских стало для них приятным сюрпризом, и они навсегда запомнят этот момент.

Кейт общалась с людьми, улыбалась и с удовольствием фотографировалась. Не отказывал в селфи и принц Уильям.

Вечером того же дня супруги появились на завершающих мероприятиях по случаю юбилея.

Напомним, четырехлетний сын Кембриджей, принц Луи, стал настоящей звездой торжеств, поскольку рожицы, которые корчил скучающий ребенок на публике, моментально попали в объективы фотокамер и облетели все мировые СМИ и соцсети.

Во время торжеств все трое детей Уильяма и Кейт появились на публике, приняв участие в каретной процессии. Затем старшие дети герцогов, принц Джордж и принцесса Шарлотта, посетили с ними Кардиффский замок перед концертом в честь юбилея и даже попробовали себя в роли дирижеров.

Более того, по случаю юбилея Кейт Миддлтон приоткрыла дверь в свою кухню и показала, чем занимается там вместе с дочерью и сыновьями.