Кейт Миддлтон показала миру, чем занимается на кухне с детьми (видео)

Герцогиня показала, как вместе с детьми готовила кексы для уличной вечеринки в честь Платинового юбилея королевы.

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В Великобритании продолжаются торжества по случаю Платинового юбилея правления Елизаветы II, а это значит, что члены королевской семьи находятся под очень пристальным вниманием публики. Первой по удержанию интереса подданных Ее Величества остается жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая не только радует модных обозревателей своими роскошными и элегантными нарядами на мероприятиях, но и показывает публике нечто гораздо более личное.

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Так, на своей странице в Instagram герцогиня Кембриджская опубликовала кадры, где вместе со всеми тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, готовят кексы.

На снимках, которые опубликовала Кэтрин, дети с гордостью смотрят на уже готовую выпечку. На фото можно увидеть, как Кейт и Шарлотта улыбаются друг другу, украшая кексы, а еще на одном снимке Шарлотта помогает старшему брату. Четырехлетний Луи тоже принимал активное участие вместе со всеми и тщательно просеивал муку.

Что касается Кейт, то она выглядит потрясающе в розовой блузе с глубоким вырезом и светлых джинсах.

"Выпекаем кексы для местного сообщества в Кардиффе, чтобы насладиться ими на уличной вечеринке в честь Платинового юбилея, которая состоится сегодня! Надеемся, они вам понравятся!", – написала герцогиня.

Днем ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с двумя старшими детьми побывали в Кардиффском замке на репетиции музыкального оркестра, который готовился к концерту по случаю юбилея. Джордж и Шарлотта не скрывали своей радости и даже попробовали себя в роли дирижеров.

Настоящей звездой торжеств стал Луи. Находясь на балконе Букингемского дворца, во время пролета ВВС малыш корчил рожицы и всячески проявлял свои эмоции, на что сразу же обратили внимание присутствующие. Фото мальчика облетели соцсети и СМИ и стали почвой для множества мемов.

Кроме того, все трое детей герцогов Кембриджских впервые приняли участие в каретной процессии.