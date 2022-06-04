Кейт Миддлтон появилась на публике в "старом" пальто

Герцогиня Кембриджская популяризирует осознанное потребление и не стесняется надевать одну и у же вещь по несколько раз.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Великобритания третий день празднует Платиновый юбилей Елизаветы II, и на многочисленных мероприятиях можно увидеть высокопоставленных членов королевской семьи, среди которых особенно выделяется жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, не стала исключением и суббота, 4 июня.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Герцогиня Кембриджская вместе с мужем и старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетила Кардиффский замок, где проходила репетиция музыкантов перед предстоящим концертом по случаю 70-летия правления королевы.

Для мероприятия она выбрала приталенное ярко-красное пальто длины миди с воротником-стойкой от Eponine London из коллекции Осень/Зима 2018 , которое подчеркивало ее по-прежнему изящную фигуру. Эта марка – одна из любимых у Кэтрин.

Образ она дополнила черными замшевыми туфлями на высоком каблуке и элегантной черной миниатюрной сумочкой за 295 фунтов стерлингов от DeMellier.

Ее волосы были собраны в высокий хвост, а макияж она выбрала традиционно естественный, сочетая розовый блеск для губ и слегка оттененными глазами.

Кэтрин не изменяет своей традиции надевать один и тот же наряд несколько раз. Например, в этом пальто она уже появлялась в прошлом году во время посещения Национальной портретной галереи, где встречалась с фотографами, работы которых вошли в ее книгу-альбом о борьбе Великобритании с пандемией коронавируса.

В последний раз бережливая герцогиня надевала это пальто в прошлом году, чтобы посетить Национальную портретную галерею, чтобы встретиться с фотографами, фигурирующими в ее книге "Держись неподвижно", которая в первый же день возглавила список бестселлеров.

Во время общения с музыкантами дети герцогов Кембриджских не скрывали своего восторга и с детской непосредственностью радовались происходящему.

"Кардифф, было здорово присоединиться к вам в эти выходные #PlatinumJubilee! Так приятно встретить звезд и команду сегодняшнего концерта в Кардиффском замке. У нас была специальная демонстрация ударных для Джорджа и Шарлотты, мы увидели потрясающее выступление Уэльского молодежного хора добра и узнали, как будет проходить сегодняшнее шоу!", – написала герцогиня Кембриджская в своем официальном аккаунте в соцсети.

Напомним, накануне Кейт блистала в желтом ансамбле, а в первый день торжеств показалась на публике в белоснежном пальто.