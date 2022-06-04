Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у "старому" пальті

Герцогиня Кембриджська популяризує усвідомлене споживання і не соромиться надягати одну і річ кілька разів.

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Великобританія третій день святкує Платиновий ювілей Єлизавети II, і на численних заходах можна побачити високопосадовців королівської сім'ї, серед яких особливо виділяється дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, не стала винятком і субота, 4 червня.

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Герцогиня Кембриджська разом із чоловіком та старшими дітьми, принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, відвідала Кардіффський замок, де проходила репетиція музикантів перед майбутнім концертом з нагоди 70-річчя правління королеви.

Для заходу вона обрала приталене яскраво-червоне пальто довжини міді з коміром-стійкою від Eponine London з колекції Осінь/Зима 2018, яке підкреслювало її, як і раніше, витончену фігуру. Ця марка — одна з улюблених у Кетрін.

Образ вона доповнила чорними замшевими туфлями на високих підборах та елегантною чорною мініатюрною сумочкою за 295 фунтів стерлінгів від DeMellier.

Її волосся зібране у високий хвіст, а макіяж вона обрала традиційно природний, поєднуючи рожевий блиск для губ і злегка відтіненими очима.

Кетрін не зраджує своїй традиції одягати одне й те саме вбрання кілька разів. Наприклад, у цьому пальті вона вже з'являлася минулого року під час відвідування Національної портретної галереї, де зустрічалася з фотографами, роботи яких увійшли до її книги-альбому про боротьбу Великої Британії з пандемією коронавірусу.

Востаннє ощадлива герцогиня одягала це пальто минулого року, щоб відвідати Національну портретну галерею, щоб зустрітися з фотографами, що фігурують у її книзі "Тримайся нерухомо", яка першого ж дня очолила список бестселерів.

Спілкуючись із музикантами діти герцогів Кембриджських не приховували свого захоплення і з дитячою безпосередністю раділи.

"Кардіфф, було чудово приєднатися до вас у ці вихідні #PlatinumJubilee! Так приємно зустріти зірок і команду сьогоднішнього концерту в Кардіффському замку. У нас була спеціальна демонстрація ударних для Джорджа і Шарлотти, ми побачили приголомшливий виступ Уельського молодіжного хору добра і дізналися, як проходитиме сьогоднішнє шоу!" — написала герцогиня Кембриджська у своєму офіційному обліковому записі в соцмережі.

Нагадаємо, напередодні Кейт красувалася в жовтому ансамблі, а в перший день урочистостей з'явилася на публіці в білому пальті.