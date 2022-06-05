Кейт Міддлтон показала світові, чим займається на кухні з дітьми (відео)

Герцогиня показала, як разом із дітьми готувала кекси для вуличної вечірки на честь Платинового ювілею королеви.

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У Великій Британії тривають урочистості з нагоди Платинового ювілею правління Єлизавети II, а це означає, що члени королівської сім'ї перебувають під дуже пильною увагою публіки. Першою з утримання інтересу підданих Її Величності залишається дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка не тільки радує модних оглядачів своїми розкішними та елегантними вбраннями на заходах, а й показує публіці щось особистіше.

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Так, на своїй сторінці в Instagram герцогиня Кембриджська опублікувала кадри, де разом з усіма трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, готують кекси.

На знімках, які опублікувала Кетрін, діти з гордістю дивляться на готову випічку. На фото можна побачити, як Кейт і Шарлотта посміхаються одна одній, прикрашаючи кекси, а ще на одному знімку Шарлотта допомагає старшому братові. Чотирирічний Луї теж брав активну участь разом з усіма і ретельно просіював борошно.

Що стосується Кейт, то вона виглядає чудово в рожевій блузі з глибоким вирізом і світлих джинсах.

"Випікаємо кекси для місцевої спільноти в Кардіффі, щоб насолодитися ними на вуличній вечірці на честь Платинового ювілею, яка відбудеться сьогодні! Сподіваємось, вони вам сподобаються!", — написала герцогиня.

Днем раніше принц Вільям та Кейт Міддлтон разом із двома старшими дітьми побували у Кардіффському замку на репетиції музичного оркестру, який готувався до концерту з нагоди ювілею. Джордж і Шарлотта не приховували своєї радості і навіть спробували себе диригентами.

Справжньою зіркою урочистостей став Луї. Перебуваючи на балконі Букінгемського палацу, під час прольоту ВПС малюк корчив пики і всіляко виявляв свої емоції, на що одразу звернули увагу присутні. Фото хлопчика облетіли соцмережі та ЗМІ та стали причиною для безлічі мемів.

Крім того, всі троє дітей Кембриджських герцогів вперше взяли участь у каретній процесії.