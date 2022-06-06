Фанати застали Кейт Міддлтон та принца Вільяма недалеко від їхнього будинку в Кенсінгтоні

Кейт та Вільям були в гарному настрої і із задоволенням спілкувалися з фанатами королівської родини.

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Герцогиня Кембриджська Кетрін разом із чоловіком, принцом Вільямом, поспілкувалися з шанувальниками королівської родини Великобританії на вуличній вечірці в Кенсінгтон-стріт, неподалік лондонської резиденції Кейт та Вільяма, пише Daily Mail.

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Люди зібралися на ювілейному великому обіді в церкві Святої Олени в північному Кенсінгтоні біля меморіального парку, щоб відзначити 70-річчя правління королеви, і Кембриджі приєдналися до них перш ніж вирушити на театралізовану виставу біля Букінгемського палацу, якою завершилися чотириденні урочистості.

Навіть далеко від камер Кетрін виглядала бездоганно. Вона одягла синю сукню-міді у білий великий горох із поясом, доповнивши образ білими туфлями на підборах. Волосся герцогині було розпущене і вільно спадало на плечі, а на обличчя візажисти нанесли їй легкий макіяж.

Фото: The Daily Mail

У соцмережах очевидці зізнавалися, що поява герцогів Кембриджських стала для них приємним сюрпризом, і вони запам'ятають цей момент.

Кейт спілкувалася з людьми, посміхалася та із задоволенням фотографувалася. Не відмовляв у селфі й принц Вільям.

Увечері того ж дня подружжя з'явилося на завершальних заходах з нагоди ювілею.

Нагадаємо, чотирирічний син Кембриджів, принц Луї, став справжньою зіркою урочистостей, оскільки пики, які корчила нудьгуючи дитина на публіці, моментально потрапили в об'єктиви фотокамер і облетіли всі світові ЗМІ та соцмережі.

Під час урочистостей усі троє дітей Вільяма та Кейт з'явилися на публіці, взявши участь у каретній процесії. Потім старші діти герцогів, принц Джордж і принцеса Шарлотта, відвідали з ними замок Кардіфф перед концертом на честь ювілею і навіть спробували себе в ролі диригентів.

Більш того, з нагоди ювілею Кейт Міддлтон прочинила двері до своєї кухні і показала, чим займається там разом із дочкою та синами.