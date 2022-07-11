Роскошный желтый: Кейт Миддлтон появилась на публике в невероятно ярком платье

Жена принца Уильяма снова вышла в свет в платье, в котором ранее уже появлялась перед камерами.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин в очередной раз покорила своих фанатов элегантным, ярким и до мелочей продуманным образом, появившись на Уимблдонском турнире, чтобы вручить награду победителя престижных теннисных состязаний, сообщает Daily Mail.

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На Кейт Миддлтон было ярко-желтое платье-миди от бренда Roksanda, в котором она уже была замечена во время тура по Карибскому морю. Сшитое на заказ изделие с топом с запахом и пышной юбкой, похоже, было вдохновлено миди-платьем Brigitte цвета календулы стоимостью 1095 фунтов стерлингов от дизайнерского лейбла. Модель, которую выбрала герцогиня, была с короткими рукавами.

Фото: Getty Images

Сохраняя свой образ простым, Кейт предпочла минимум украшений, но добавила блеска парой массивных золотых серег с камнями. Ансамбль завершали белые туфли-лодочки на каблуке.

На матче Кейт не могла сдержать эмоций, наблюдая за игрой россиянки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан, против туниски Онс Жабер. В итоге победила 23-летняя Рыбакина, которая теперь является самой молодой чемпионкой Уимблдона среди женщин со времен Петры Квитовой в 2011 году. На матче также присутствовали Том Круз и Элли Голдинг.

Журналисты заметили, как тепло Миддлтон поприветствовала бывшую теннисистку Мартину Хингис, которая сидела рядом с герцогиней в королевской ложе. Неизвестно, встречались ли две женщины ранее или дружат. Хингис, выигравшая Уимблдонский женский одиночный разряд в 1997 году, – примерно того же возраста, что и Кейт, и они оживленно болтали перед матчем.

В какой-то момент жена принца Уильяма, сидящая в королевской ложе, надела широкополую шляпу, чтобы защитить лицо от солнца.

Кейт является покровителем Ассоциации лаун-тенниса и регулярно посещает Уимблдон. За две недели турнира она появилась на нем дважды, причем 5 июля ее сопровождал супруг, принц Уильям.

Последние дни для герцогини стали по-настоящему радостными, особенно после того, как она узнала, что ее сестра Пиппа беременна третьим ребенком.

Ранее мы писали о том, что на 12-й день турнира его посетили принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци.

Что касается Кейт, то во время своих посещений матчей она оба раза надевала платья, в которых уже была ранее на публике.