Принц Джордж пообщался с победителем Уимблдонского турнира (видео)

Старший сын герцогов Кембриджских не смог сдержать своих эмоций после встречи с суперзвездой мирового тенниса.

Восьмилетний принц Джордж, сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, впервые в жизни посетил Уимблдонский турнир, а именно мужской финал, в котором победу в седьмой раз одержал 35-летний сербский теннисист Новак Джокович в сложном поединке с австралийцем Ником Киргиосом, пишет Hello.

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Он не только наблюдал за игрой, но и пообщался с победителем турнира, а также ему дали подержать кубок чемпиона. О чем разговаривал принц с Джоковичем, неизвестно, но при этом присутствовали также родители Джорджа, пожавшие руку талантливому игроку.

В какой-то момент журналисты заметили, что мальчик настолько был впечатлен этой встречей, что сел на диван, закрыл лицо руками и выглядел ошеломленным. По информации СМИ, Джордж, а также его кузены часто играют в теннис, а раньше сын принца Уильяма даже сошелся в поединке с легендарным Роджером Федерером.

Джордж стал одним из немногих юных представителей монаршей семьи, кому удалось присутствовать на турнире, причем в королевской ложе. Количество мест там ограничено и часто предлагаются людям из теннисного сообщества, включая бывших игроков и официальных лиц.

Это означает, что в королевскую ложу допускаются только дети членов королевской семьи. В 1999 году сообщалось, что герцогиня Кентская обиделась после того, как ей не дали пригласить 12-летнего сына своей покойной подруги посидеть с ней. В заявлении, опубликованном тогдашним председателем клуба Джоном Карри, он извинился перед герцогиней, но подчеркнул нерушимость правил Уимблдона.

"Я сожалею о любом непреднамеренном вреде, который это могло причинить Ее Королевскому Высочеству. Из-за спроса на место в королевской ложе мы также просим, ​​чтобы, кроме детей королевской семьи, детей не приглашали, поскольку они исключают других достойных люди из посещающих, многие из которых вносят свой вклад в теннис", – говорилось в пояснении.

Напомним, в женских состязаниях Уимблдона победу одержала 23-летняя россиянка Елена Рыбакина, представлявшая Казахстан, которая теперь является самой молодой чемпионкой Уимблдона. Награду ей вручила Кейт Миддлтон, появившаяся на корте в невероятном ярком желтом платье.