Принц Уильям признался, в каком виде спорта не может победить Кейт Миддлтон

Сын герцогини Кембриджской принц Джордж перенял любовь матери к этому виду спорта.

40-летний наследнк британского престола принц Уильям признался, что ему никогда не удавалось выиграть у своей жены, Кейт Миддлтон, в теннис, сообщает Hello.

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Сейчас герцоги Кембриджские готовятся к участию в Играх Содружества, которые пройдут на следующей неделе и обещают стать крупнейшим спортивным праздником в Великобритании со времен Олимпийских игр в Лондоне 10 лет назад. Члены королевской семьи известны любовью к спорту и активно его популяризируют. Так, героцоги Кембриджские часто участвуют в парусных регатах, соревнованиях по бегу, любят поло и т.п. Другие родственники королевы являются отличними наездниками и обожают конный спорт.

Теннис тоже является одним из самых почитаемых видов спорта среди членов монаршего семейства, и тут Кейт нет равных. Она оттачивает свое мастерство на корте в престижном лондонском клубе Hurlingham. По словам известного теннисиста Рода Лейвера, принц Уильям рассказывал ему, что часто играет с женой в теннис, но еще ни разу не смог выиграть у нее.

[ + – ] Кейт Миддлтон сыграла в паре с Эммой Радукану, победительницей турнира Большого шлема в одиночном разряде Фото: Getty Images

Сейчас старший сын герцогов Кембриджских, девятилетний принц Джордж, тоже осваивает этот вид спорта, беря уроки у лучших. Так, в частном порядке его учит играть Роджер Федерер, приезжая на занятия с мальчиком в семейный дом Миддлтонов в Баклбери. Роджер – давний друг семьи Миддлтон. Он и его жена Мирка даже присутствовали на свадьбе Пиппы с Джеймсом Мэтьюзом в 2017 году.

Во время своего визита на Уимблдон в 2019 году Кейт рассказала, что Джордж был большим поклонником тенниса и тренировался со спортивной звездой. Отвечая на вопрос о прогрессе Джорджа, Роджер сказал журналистам, что маленький принц подавал надежды. Узнав, что он – любимый теннисист Джорджа, Роджер сказал с улыбкой:

"Я думаю, что у меня есть небольшое преимущество в том, что я действительно провел с ним некоторое время. Так что, может быть, я единственный игрок, которого он когда-либо встречал, тогда у вас есть небольшая фора в том, кто ваш любимый игрок… Послушайте, он милый мальчик. Мне нравится видеть, что они увлекаются теннисом или спортом. Определенно. Вы знаете, его маме всегда нравился теннис".

В этом году принц Джордж впервые побывал на Уимблдонском турнире и даже подержал в руках кубок победителя Новака Джоковича.