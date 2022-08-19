Пять признаков того, что Кейт Миддлтон и принц Уильям могут расстаться

Намеки на то, что между Кембриджами не все гладко, периодически проскальзывают в СМИ.

Герцог и герцогиня Кембриджские считаются образцовой парой. Их отношения находятся под прицелом СМИ много лет, а потому любой намек на какие-то изменения сразу становится сенсацией. В последнее время все больше источников в прессе намекают на то, что между Кейт и Уильямом не все гладко. Пока журналисты не спешат делать выводов, однако есть несколько моментов, которые указывают, что в браке герцога и герцогини Кембриджских могут быть проблемы.

Роковая дата

В апреле 2022 года принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 11-ю годовщину свадьбы. Как известно, родители будущего короля — принц Чарльз и покойная принцесса Диана — расстались, спустя 11 лет совместной жизни. А потому королевские биографы видят в этой цифре особый роковой смысл, некий рубеж. Уэльским, правда, понадобилось четыре года, чтобы официально развестись, но брак их распался именно на 12 году совместной жизни. Но есть и другие примеры королевских пар, которые расстались после десяти и более лет семейной жизни. Среди них Питер и Отем Филлипс — они разошлись после 12 лет брака, принцесса Анна и Марк Филлипс — через 19 лет, а также принцесса Маргарет и Энтони Армстрон-Джонс — после 17 лет брака.

Любовь на стороне

Подробности о браке Кембриджских и личной жизни королевских особ в целом держатся в секрете. Именно эта таинственность периодически становится причиной появления слухов о "новой любовнице" принца Уильяма. На этот раз СМИ писали о том, что принц якобы нашел женщину на стороне, которая позволяет ему гораздо больше, чем Кейт. Никаких подтверждений подобной информации нет, однако слухи не появляются на ровном месте.

Как известно, у принца Уильяма есть одна особенная черта, которая может не нравится Кейт Миддлтон — он весьма любвеобильный и по молодости "засматривался" на других женщин, даже когда встречался с Кейт. Кроме того, будучи женатым, принц Уильям попадал в скандалы. Так, например, в 2017 году будущий король решил, что слишком устал от семейных забот, и отправился с друзьями на горнолыжный курорт в Швейцарию. Позже издание The Sun опубликовало подробности холостяцкой вечеринки, на которой принц Уильямом танцевал в баре в компании девушек.

Без кольца

Вскоре после появления слухов о том, что у принца Уильяма есть интерес на стороне, герцогиня Кембриджская вышла в свет без помолвочного кольца, ранее принадлежавшего принцессе Диане. Поклонников сильно взволновал этот факт. Им было странно видеть Кейт в компании мужа и дочери, но без знаменитого сапфира на безымянном пальце, которое она редко снимает без особого повода.

Чрезмерная критика

Кейт Миддлтон часто сталкивает с критикой в свой адрес, и королевскую особу наверняка огорчает, что за шалости детей ругают ее, а не принца Уильяма. Именно Кейт больше других досталось от поклонников за поведение принца Луи во время Платинового юбилея правления Елизаветы II. Так что не удивительно, если герцогиня Кембриджская, как и принцесса Диана, хотела бы хотя бы на время исчезнуть из поля зрения общественности. Но это невозможно, пока ты остаешься супругой будущего короля.

Ошибки прошлого

Принцу Уильяму нередко припоминают все грехи прошлого. Периодически в прессе всплывают имена его потенциальных возлюбленных, с которыми его что-то связывало. Чаще других журналисты упоминают маркизу Чамли. Кейт Миддлтон тоже порой приписывают близкие отношения с ее другом Беном Эйнсли. Некоторые считают, что их связывает нечто большее, чем просто дружба. Переодически они вместе посещают мероприятия, на которых отсутствует Уильям. Впрочем, никаких подтверждений этому у злых языков пока не находится.

Фокус ранее писал о том, что в Сети сравнивают образ Кейт Миддлтон и королевы Летиции.