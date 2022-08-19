П'ять ознак того, що Кейт Міддлтон і принц Вільям можуть розлучитися

Натяки на те, що між Кембриджами не все гладко, періодично прослизають у ЗМІ.

Герцога та герцогиню Кембриджських вважають зразковою парою. Їхні стосунки перебувають під прицілом ЗМІ багато років, а тому будь-який натяк на якісь зміни одразу стає сенсацією. Останнім часом усе більше джерел у пресі натякають на те, що між Кейт і Вільямом не все гладко. Поки що журналісти не поспішають робити висновків, однак є кілька моментів, які вказують, що в шлюбі герцога та герцогині Кембриджських можуть бути проблеми.

Фатальна дата

У квітні 2022 року принц Вільям і Кейт Міддлтон відзначили 11-ту річницю весілля. Як відомо, батьки майбутнього короля — принц Чарльз і покійна принцеса Діана — розлучилися через 11 років спільного життя. А тому королівські біографи бачать у цій цифрі особливий фатальний зміст, якийсь рубіж. Вельським, щоправда, знадобилося чотири роки, щоб офіційно розлучитися, але їхній шлюб розпався саме на 12 році спільного життя. Але є й інші приклади королівських пар, які розлучилися після десяти й більше років сімейного життя. Серед них Пітер і Отем Філліпс — вони розійшлися після 12 років шлюбу, принцеса Анна та Марк Філліпс — через 19 років, а також принцеса Маргарет і Ентоні Армстрон-Джонс — після 17 років шлюбу.

Кохання на стороні

Подробиці про шлюб Кембриджських і особисте життя королівських осіб загалом тримають у секреті. Саме ця таємничість періодично стає причиною появи чуток про "нову коханку" принца Вільяма. Цього разу ЗМІ писали про те, що принц нібито знайшов жінку на стороні, яка дозволяє йому набагато більше, ніж Кейт. Жодних підтверджень подібної інформації немає, проте чутки не з'являються на рівному місці.

Як відомо, у принца Вільяма є одна особлива риса, яка може не подобається Кейт Міддлтон, — він дуже велелюбний і в молодості "задивлявся" на інших жінок, навіть коли зустрічався з Кейт. Крім того, одружений, принц Вільям потрапляв у скандали. Так, наприклад, у 2017 році майбутній король вирішив, що надто втомився від сімейних турбот, і вирушив із друзями на гірськолижний курорт у Швейцарію. Пізніше видання The Sun опублікувало подробиці парубоцької вечірки, де принц Вільям танцював у барі в компанії дівчат.

Без обручки

Незабаром після появи чуток про те, що в принца Вільяма є інтерес на стороні, герцогиня Кембриджська вийшла у світ без обручки, що раніше належала принцесі Діані. Шанувальників дуже схвилював цей факт. Їм було дивно бачити Кейт у компанії чоловіка та дочки, але без знаменитого сапфіра на безіменному пальці, який вона рідко знімає без особливого приводу.

Надмірна критика

Кейт Міддлтон часто зіштовхується з критикою на свою адресу, і королівську особу напевно засмучує, що за витівки дітей лають її, а не принца Вільяма. Саме Кейт більше за інших дісталося від шанувальників за поведінку принца Луї під час Платинового ювілею правління Єлизавети II. Тож не дивно, якщо герцогиня Кембриджська, як і принцеса Діана, хотіла б хоча б на якийсь час зникнути з поля зору громадськості. Але це неможливо, поки ти залишаєшся дружиною майбутнього короля.

Помилки минулого

Принцу Вільяму нерідко нагадують усі гріхи минулого. Періодично в пресі спливають імена його потенційних коханих, із якими його щось зв'язувало. Найчастіше журналісти згадують маркізу Чамлі. Кейт Міддлтон теж часом приписують близькі стосунки з її другом Беном Ейнслі. Дехто вважає, що їх зв'язує щось більше, ніж просто дружба. Періодично вони відвідують заходи, на яких відсутній Вільям. Утім, жодних підтверджень цьому в злих язиків поки що немає.

Фокус раніше писав про те, що в мережі порівнюють образ Кейт Міддлтон і королеви Летиції.