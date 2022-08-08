Кейт Міддлтон з'явилася на публіці без обручки

Принц Вільям подарував герцогині Кембриджській прикрасу своєї матері у 2010 році.

Днями Кейт Міддлтон відвідала Ігри Співдружності у Бірмінгемі разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом та дочкою принцесою Шарлоттою. Герцогиня Кембриджська виглядала сліпуче в шикарному білому костюмі брючному від Alexander McQueen, який вона доповнила чудовими сережками і підвіскою, проте шанувальники королівської родини звернули увагу зовсім не на її вбрання.

Користувачі соцмереж помітили, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці без приголомшливої сапфірової обручки. Про це пише видання The Mirror.

[ + – ] Кейт Міддлтон без обручки Фото: Фото: Gettyimages

Для Кейт Міддлтон немає нічого незвичайного в тому, щоб вийти у світ без обручки, коли є ймовірність, що вона може зісковзнути. Герцогиня Кембриджська не одягала прикрасу минулого тижня, коли брала участь у змаганнях з вітрильного спорту, а також часто залишала її вдома, відвідуючи медичні заклади.

Проте, фанати в соціальних мережах здивувалися, чому цього разу Кейт Міддлтон вирішила з'явитися на змаганнях без обручки. Зрештою, на цьому заході не потрібно було брати участь у спортивних змаганнях або оглядати будь-яку техніку.

"Цікаво, чому на герцогині Кембриджської немає обручки?" — написав один з шанувальників королівської родини в Twitter.

"Мені було цікаво, де була обручка Кейт" — зазначив інший користувач соцмережі.

А третій припустив, що, можливо, герцогиня Кембриджська віддала обручку в ремонт.

Нагадаємо, принц Вільям подарував Кейт Міддлтон обручку своєї матері принцеси Діани під час відпустки в Кенії у жовтні 2010 року. Пара йшла до цього дня майже 10 років.

Згадуючи той день, Вільям якось сказав, що хотів подарувати Кейт прикрасу своєї матері, щоб бути впевненим, що принцеса Діана не пропустить такий день.

"Я носив її з собою в рюкзаку близько трьох тижнів до цього, і я буквально не відпускав її, куди б я не пішов, я тримав її, тому що я знав, що ця штука, якщо вона зникне, я матиму багато неприємностей, і оскільки я спланував це, все пройшло добре" — згадував принц.

"Ви чуєте багато жахливих історій про те, як зробити пропозицію і щось піде не так — все пройшло дуже, дуже добре, і я був дуже радий, що вона сказала "так" — додав Вільям.

Фокус раніше писав про те, як Кейт Міддлтон вдається виглядати стрункішою.