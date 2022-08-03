Як Кейт Міддлтон вдається виглядати стрункішою. Модна експертка розкрила таємницю

Герцогиня Кембриджська завжди вдало виходить на фотографіях, цьому є пояснення.

40-річна Кейт Міддлтон — лідерка королівських шанувальників. Її люблять за елегантність та врівноваженість у будь-яких життєвих ситуаціях. Іноді з'являється відчуття, що герцогиню Кембриджську неможливо сфотографувати під невдалим кутом. Як виявилося, вона має свої хитрощі, як виглядати бездоганно на знімках. Про це пише видання My London.

Секрет ідеальних фотографій Кейт Міддлтон розкрила модна експертка Міранда Холдер. За її словами, герцогиня часто користується одним прийомом, який допомагає їй завжди виходити відмінно на знімках — вона тримає підборіддя паралельно до землі.

"Ну, герцогиня Кембриджська пройшла навчання роботі зі ЗМІ, і я збираюся поділитися зухвалою маленькою хитрістю, яку вона використовує щоразу, в обов'язковому порядку. Її просто навчили завжди тримати підборіддя паралельно до землі. Вона не нахиляє його вниз, вона не нахиляє його вгору, і це забезпечує хорошу фотографію щоразу" — сказала Міранда.

Також, за словами Холдер, один із головних секретів Кейт Міддлтон криється у виборі одягу. Щоб виглядати стрункішою, Кетрін підбирає монохромні образи. Причому разом з тим необов'язково вибирати темні відтінки. Візуально витягувати фігуру можуть світлі тотал-луки, що не раз доводила Кейт Міддлтон.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська виглядає неперевершено у білому брючному костюмі Фото: Getty Images

Монохромний образ подовжує силует, роблячи людину вищою і стрункішою. Крім того, таке вбрання спрощує вибір аксесуарів, допомагаючи виглядати шикарно та дорого.

[ + – ] Монохномні образи допомагають Кейт Міддлтон виглядати стрункішою Фото: Getty Images

Ще один модний лайфхак – тілесні туфлі-човники з гострим носом. Таке взуття поєднується з будь-якими кольорами та принтами одягу, а також візуально робить ноги довшими.

За словами Холдер, Кетрін має базовий гардероб, який складається з продуманих заздалегідь наборів певних речей, які підходять для її фігури. Туди входять приталені і трохи подовжені жакети, сукні-міді з розкльошеною спідницею і акцентом на талії, а також вузькі джинси і класичне пальто.

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