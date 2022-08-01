Кейт Міддлтон у гідрокостюмі брала участь у вітрильних перегонах

Герцогиня підтримала команду Великої Британії SailGP GB у товариській гонці з Новою Зеландією.

Нещодавно герцогиня Кембриджська з'явилася на захопливому заході. Вона відвідала історичне військово-морське місто Плімут у Девоні, щоб взяти участь у Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту. З цієї нагоди 40-річна Кейт Міддлтон приміряла справжній гідрокостюм. Про це пише видання Harper's bazaar.

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На початку заходу герцогиня Кембриджська з'явилася у лляних шортах із золотими ґудзиками та темно-синьому светрі з білими морськими смужками, доповнивши образ білими кросівками та золотими сережками. Через деякий час дружина принца Вільяма переодяглася у спеціальний гідрокостюм для участі у вітрильних перегонах. Кейт Міддлтон приєдналася до сера Бена Ейнслі — найуспішнішого моряка в історії Олімпійських ігор, та решти команди Великої Британії.

[ + – ] Кейт Міддлтон приміряла гідрокостюм Фото: Getty Images

Герцогиню Кембриджську сфотографували на борту підводного катамарана F50. На гідрокостюмі герцогині було написано "Cambridge".

Дружина принца Вільяма змагалася з учасниками Нової Зеландії в товариській "Гонці Співдружності" навколо південного узбережжя Англії.

Також відомо, що незадовго до початку змагань герцогиня Кембриджська поспілкувалася з Ханною Міллс — британською спортсменкою та дворазовою чемпіонкою світу серед жінок.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон є королівським покровителем Фонду 1851 року. Його мета — надихати молодих людей вивчати науку та технології за допомогою спорту.

Раніше Фокус розповідав про те, що Кембриджі люблять різні види спорту. Наприклад, принц Вільям — великий фанат футболу. Він не пропускає жодного матчу і яро вболіває за жіночу збірну Англії з футболу разом зі своєю дочкою, семирічною принцесою Шарлоттою.

Кейт Міддлтон теж іноді ходить на футбольні матчі із чоловіком. Але більше герцогині Кембриджській подобається теніс. Нещодавно вона відвідала турнір разом із старшим сином — дев'ятирічним принцом Джорджем. За словами герцогині Кембриджської, її син обожнює теніс.

Також Фокус розповідав, що герцогиня Кембриджська з'явилася на публіці в коротких шортах.