Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в шортах і показала стрункі ноги

Дружина принца Вільяма взяла участь у парусній регаті у складі команди SailGP GB.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін вирушила в історичне військово-морське місто Плімут на Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту, де взяла участь у дружній човновій гонці разом із командою SailGP GB, з'явившись перед присутніми в дуже сміливому як для королівської особи образі, пише Hello.

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Вона одягла смугастий темно-синій із білим светр у морському стилі та білі лляні шорти з високою талією із золотими гудзиками Holland Cooper "Oyster". Образ вона доповнила білими кросівками. Довге волосся герцогині було розпущене, а у вухах виблискували маленькі золоті сережки.

Фото: Getty Images

Шанувальники не приховували свого захоплення щодо зовнішнього вигляду майбутньої королеви.

"Гарні ніжки, як у топмоделі!", "Якби ми не знали, хто вона така, було б легко повірити, що вона або зірка з першого ешелону, або супермодель", "Завжди заряджає енергією. Вона така суперзірка", "Фантастика … і герцогиня виглядає приголомшливо!" — пишуть у коментарях.

Пізніше Кетрін переодягнулась у гідрокостюм і рятувальний жилет, зібравши волосся у хвіст та одягнувши світло-сіру кепку з написом "Великобританія, команда Sail GP".

Фото: Getty Images

Команда, членкинею якої стала дружина принца Вільяма, змагалася у Гонці Співдружності навколо південного узбережжя Англії зі спортсменами з Нової Зеландії. Вона брала участь у перегонах з олімпійцем Беном Ейнслі, з яким вперше зустрілася на Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні. Він є співзасновником 1851 року Trust, покровителем якого стала герцогиня Кембриджська.

Кейт дуже любить подібні види спорту та навіть брала участь у перегонах зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, під час Кубка Короля у 2019 році. Пара також прищеплює любов до плавання своїм дітям: принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї.

"Кейт завжди була хорошим моряком, та й Вільям теж непоганий. Цього літа вони чудово провели час на узбережжі, пливучи під вітрилом і показуючи дітям, як керувати човном", — розповіло журналістам джерело з оточення пари.

Діти люблять відвідувати й інші види спортивних заходів зі своїми батьками. Цими вихідними Шарлотта підбадьорювала Левиць, які змагаються у фіналі Євро-2022 на "Вемблі" проти Німеччини.

Нагадаємо, принц Вільям зізнався, у якому виді спорту не може перемогти свою дружину.