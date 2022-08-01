Кейт Миддлтон появилась на публике в шортах и показала стройные ноги

Жена принца Уильяма поучаствовала в парусной регате в составе команды SailGP GB.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин отправилась в исторический военно-морской город Плимут на Гран-при Великобритании по парусному спорту, где приняла участие в дружеской лодочной гонке вместе с командой SailGP GB, появившись перед присутствующими в очень смелом как для королевской особы образе, пишет Hello.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Она надела полосатый темно-синий с белым свитер в морском стиле и белые льняные шорты с высокой талией с золотыми пуговицами Holland Cooper "Oyster". Образ она дополнила белыми кроссовками. Длинные волосы герцогини были распущенными, а в ушах сверкали маленькие золотые серьги.

Фото: Getty Images

Поклонники не скрывали своего восторга по поводу внешнего вида будущей королевы.

"Красивые ножки, как у топ-модели!", "Если бы мы не знали, кто она такая, было бы легко поверить, что она либо звезда из первого эшелона, либо супермодель", "Всегда заряжает энергией. Она такая суперзвезда", "Фантастика… и герцогиня выглядит потрясающе!", – пишут в комментариях.

Позже Кэтрин переоделась в гидрокостюм и спасательный жилет, собрав волосы в хвост и надев светло-серую кепку с надписью "Великобритания, команда Sail GP".

Фото: Getty Images

Команда, членом которой стала жена принца Уильяма, соревновалась в "Гонке Содружества" вокруг южного побережья Англии со спортсменами из Новой Зеландии. Она участвовала в гонках с олимпийцем Беном Эйнсли, с которым впервые встретилась на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Он является соучредителем 1851 Trust, покровителем которого стала герцогиня Кембриджская.

Кейт очень любит подобные виды спорта и даже участвовала в гонках со своим мужем, принцем Уильямом, во время Кубка Короля в 2019 году. Пара также прививает любовь к плаванию своим детям: принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

"Кейт всегда была хорошим моряком, да и Уильям тоже неплох. Этим летом они прекрасно провели время на побережье, плывя под парусом и показывая детям, как управлять лодкой", – рассказал журналистам источник из окружения пары.

Дети любят посещать и другие виды спортивных мероприятий со своими родителями. На этих выходных Шарлотта подбадривала Львиц, которые соревнуются в финале Евро-2022 на "Уэмбли" против Германии.

Напомним, принц Уильям признался, в каком виде спорта не может победить свою жену.