Кейт Миддлтон в гидрокостюме участвовала в парусных гонках

Герцогиня поддержала команду Великобритании SailGP GB в товарищеской гонке с Новой Зеландией.

Недавно герцогиня Кембриджская появилась на захватывающем мероприятии. Она посетила исторический военно-морской город Плимут в Девоне, чтобы поучаствовать в Гран-при Великобритании по парусному спорту. По этому случаю 40-летняя Кейт Миддлтон примерила настоящий гидрокостюм. Об этом пишет издание Harper's bazaar.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В начале мероприятия герцогиня Кембриджская появилась в льняных шортах с золотыми пуговицами и темно-синем свитере с белыми морскими полосками, дополнив образ белыми кроссовками и золотыми серьгами. Через некоторое время супруга принца Уильяма переоделась в специальный гидрокостюм для участия в парусных гонках. Кейт Миддлтон присоединилась к сэру Бену Эйнсли — самому успешному моряку в истории Олимпийских игр, и остальной команде Великобритании.

[ + – ] Кейт Миддлтон примерила гидрокостюм Фото: Getty Images

Герцогиню Кембриджскую сфотографировали на борту подводного катамарана F50. На гидрокостюме герцогини было написано "Cambridge".

Супруга принца Уильяма соревновалась с участниками из Новой Зеландии в товарищеской "Гонке Содружества" вокруг южного побережья Англии.

Также известно, что незадолго до начала соревнований герцогиня Кембриджская пообщалась с Ханной Миллс — британской спортсменкой и двукратной чемпионкой мира среди женщин.

Напомним, Кейт Миддлтон является королевским покровителем Фонда 1851 года. Его цель — вдохновлять молодых людей изучать науку и технологии с помощью спорта.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Кембриджи обожают разные виды спорта. Например, принц Уильям большой фанат футбола. Он не пропускает ни один матч и яро болеет за женскую сборную Англии по футболу вместе со своей дочерью, семилетней принцессой Шарлоттой.

Кейт Миддлтон тоже иногда ходит на футбольные матчи с супругом. Но больше герцогине Кембриджской нравится теннис. Недавно она посетила турнир вместе со старшим сыном — девятилетним принцем Джорджем. По словам герцогини Кембриджской, ее сын обожает теннис.

Также Фокус рассказывал о том, что герцогиня Кембриджская появилась на публике в коротких шортах.