У мережі порівнюють образи Кейт Міддлтон і королеви Летиції (фото)

Вбрання герцогині Кембриджської та королеви Іспанії часто схожі одне на одного.

У мережі порівнюють схожість стилів герцогині Кембриджської Кетрін Міддлтон і королеви Іспанії Летиції.

Окрім того, що жінки дуже схожі за зовнішністю, їхні вбрання часто дублюють одне одного. Користувачі мережі пригадали кілька публічних виходів королівських представниць, коли їхні образи були дуже схожими.

Одними з перших на розгляд потрапили легкі літні сукні. Тільки в Кейт Міддлтон вбрання було ніжно-блакитного кольору, а в королеви Летиції — світло-рожеве. Проте за фасоном, тканиною та довжиною образи були ідентичними.

Звісно, теперішня королева Іспанії та дружина майбутнього короля Великобританії часто обирають вічну класику — штанні ділові костюми. Кейт Міддлтон та королева Летиція часто звертаються як до білосніжних відтінків, так і до фіолетових, блакитних кольорів.

Також офіційні представниці своїх держав демонструють доволі жіночні образи — чорні водолазки зі спідницями-міді різноманітних принтів.

[ + – ] Кейт Міддлтон і королева Іспанії Летиція

Зокрема користувачі мережі пригадали практично ідентичні образи Кейт Міддлтон і Летиції для теплої осені або весни — чорні штани, кофтинка, туфлі та пальто в клітинку.

Окрім штанних аутфітів, для офіційних зустрічей Кетрін і Летиція часто обирають білі блузи та спідниці-міді або ділові сукні.

[ + – ] Королева Летиція Фото: Getty Images

Зазначимо, що волосся як представниці Великобританії, так і Іспанії практично завжди розпущене або укладене легкими локонами. Проте обидві жінки часто збирають своє волосся у хвіст.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Mark Cuthbert/Instagram

Нагадаємо, який секрет використовує 40-річна Кейт Міддлтон, аби залишатися у формі.

Також Фокус писав про бюджетний вихід королеви Летиції на публіку в сукні за 22 євро.